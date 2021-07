Calendario Marvel: Todas las series y películas tras Loki y Viuda Negra

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, los retrasos por la pandemia, la devastadora muerte de Chadwick Boseman (Black Panther), la salida de dos de sus estrellas más importantes, Robert Downey Jr (Iron Man) y Chris Evans (Capitán América), Marvel Studios afronta el nudo de Fase Cuatro dentro de su Universo Cinematográfico que, como señaló el propio presidente de la compañía, Kevin Feige, estará marcada por nuevos comienzos y por la llegada del Mutiverso.

A esto cabe sumar que personajes como Ant-Man, Spider-Man o el Doctor Strange que debutaron en la Fase Tres y que ya han dejado atrás sus primeros pasos, alcanzarán ahora un mayor punto de madurez y profundidad en sus historias, estando llamados a ser el núcleo de la macrofrancia marvelita.

La incorporación de las series de Disney+ es otra de las herramientas con las que Marvel cuenta en esta nueva etapa. Bruja Escarlata y Visión, así como Falcon y el Soldado de Invierno iniciaron un camino que Loki ha continuado, dando pie a un Multiverso de infinitas posibilidades que será fundamental en las próximas producciones de la compañía.

La pandemia ha trastocado en gran medida el orden y las fechas en que las películas y series debían llegar a los espectadores, de forma que la recientemente estrenada Viuda Negra, que iba a ser el comienzo de la Fase 4, tuvo que dejar paso a las producciones de Disney+. Sin embargo, ahora que la cinta ha llegado a las salas, el estudio podrá continuar con su plan y construir un sólido futuro para sus proyectos.

De forma paralela, aún queda por confirmar si las películas de Sony centradas en personajes antagonistas de Spider-Man formarán parte de su continuidad y si cintas como Venom: Habrá Matanza, Morbius o Kraven el cazador estarán incluidas en el UCM.

Esta es la lista de todas la películas y series del Universo Cinematográfico Marvel que están por llegar:

- ¿Qué pasaría si...? (serie) - 11 de agosto de 2021

- Shang-Chi y la Leyenda de los tres anillos - 3 de septiembre de 2021

- Los Eternos - 5 de noviembre de 2021

- Spider-Man: No Way Home - 17 de diciembre de 2021

- Ojo de Halcón (serie) - Finales de 2021

- Ms. Marvel (serie) - Finales de 2021

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo de 2022

- Thor: Love and Thunder - 6 de mayo de 2022

- Black Panther: Wakanda Forever - 8 de julio de 2022

- The Marvels - 11 de noviembre de 2022

- Loki (segunda temporada) - 2022

- ¿Qué pasaría si...? (segunda temporada) - 2022

- Moon Knight (serie) - 2022

- She-Hulk (serie) - 2022

- Ant-Man y la Avispa: Quantumania - 17 de February de 2023

- Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 5 de mayo de 2023

Deadpool 3 - 2023

PRODUCCIONES DE MARVEL STUDIOS SIN FECHA

- Blade

- Armor Wars (serie)

- Soy Groot /Guardianes de la Galaxia Especial Navideño

- Ironheart (serie)

- Secret Invasion (serie)

- Wakanda (serie)

- Echo (serie)