Kevin Feige, sobre Spider-Man 3 y el Multiverso Marvel: La gran pista está en el título de Doctor Strange 2

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque será uno de los últimos estrenos del año, la tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland es una de las películas que los fans de Marvel esperan con más expectación, pues todo apunta a que será la puerta al Multiverso dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora bien, de momento, no hay nada confirmado oficialmente sobre esta teoría. Ante estos indicios, ha hablado, por fin, una figura fundamental del estudio: Kevin Feige.

Con motivo del estreno de Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) el mandamás de Marvel Studios fue interrogado sobre los rumores del esperado multiverso, como también del Spider-verso. No hay que olvidar, que 'Spider-Man 3' contará con el regreso de Jamie Foxx y Alfred Molina como Electro y el Doctor Octopus, respectivamente, ambos pertenecientes a dos versiones distintas del mundo de Peter Parker. Además, Benedict Cumberbatch y su Doctor Strange también harán acto de presencia, lo que refuerza más la teoría del ansiado multiverso.

"He leído algunas cosas [sobre los rumores y las teorías del multiverso], aunque no puedo asegurar haberlos leído todos", explicó Feige en una entrevista para Comicbook. "Lo divertido de la rumorología de Internet, cuando surgen teorías sobre Marvel, es que, en varias ocasiones, están muy lejos de acertar, pero, en otras, están increíblemente cerca. Así ha sido en los últimos años. Pero decir cuál es verdad y cuál no, le quitaría toda la gracia", agregó.

Sin duda, Feige sabe esquivar muy bien los golpes, pues ha hablado sobre las teorías del multiverso sin revelar, realmente, nada. No obstante, ha dejado algunas pistas de hacia dónde va a ir el MCU, señalando, justamente, el título de la secuela protagonizada por el Hechicero Supremo, 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que dirige Sam Raimi.

"Esa es la pista más grande de hacia dónde nos está llevando el multiverso de la locura y cómo lo estamos explorando", comentó. Habrá que quedarse con las palabras de Feige, pues 'Spider-Man 3' tiene programado su estreno bastante antes que la secuela de 'Doctor Strange', en diciembre de 2021 frente a marzo de 2022. Eso sí, lo que es seguro es que la tercera entrega que protagoniza Tom Holland se consolida como el filme con mayor hype de la Fase 4.