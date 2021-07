El traje negro y dorado de Spider-Man No Way Home confirma nuevos poderes de Peter Parker

Imagen del nuevo traje de Spiderman en No Way Home

Imagen del nuevo traje de Spiderman en No Way Home - MARVEL

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel se encuentran ávidos de nuevas noticias sobre Spider-Man: No Way Home, la tercera película de Tom Holland como el trepamuros. Aunque poco se conoce aún sobre el argumento del filme, las imágenes del nuevo traje negro y oro del personaje parecen confirmar que la presencia del Doctor Strange será decisiva a la hora de dotar a Peter Parker de nuevas habilidades.

La empresa de figuras para coleccionistas Hot Toys ha compartido la primeras imágenes del nuevo modelo del trepamuros que lanzará inspirándose en el filme, y en las que además de verse con detalle la nueva indumentaria negra y dorada que vestirá Parker, que ya mostró Marvel hace unos días en las fotografías de otros artículos de merchandising de la película, también confirma que el superhéroe contará con poderes místicos.

La descripción de la figura señala que el modelo incluirá "una selección de accesorios altamente detallados", entre los que se incluyen "un brazalete y telarañas místicas". Esto vendría a confirmar que, de algún modo, el superhéroe podrá hacer uso de unos poderes similares o derivados de los del Doctor Strange.

Black and Gold suit thread: pic.twitter.com/bZiKzgLmSJ — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) July 14, 2021

La presencia del personaje de Benedict Cumberbatch en No Way Home está confirmada desde hace meses y ahora esta figura podría adelantar que, entre otras cosas, lo que hará el nuevo mentor de Peter Parker será aumentar con magia los poderes del joven héroe.

La magia es una habilidad totalmente ajena hasta ahora para el personaje de Tom Holland, que solo había visto impulsadas las condiciones sobrehumanas que adquirió con la consabida picadura de la araña gracias a la tecnología incorporada por Tony Stark a sus trajes. Ahora que el personaje de Robert Downey Jr. está muerto, parece que será Strange quien ejerza de maestro de Peter... al menos en esta película que, presuntamente, abrirá ya de par en par las puertas del Multiverso.

¿Por qué el Spidey de Tom Holland puede usar la magia de Doctor Strange en No Way Home? La teoría más plausible es que Strange haya lanzado un hechizo sobre el traje y las redes de Peter para ayudarlo a luchar contra algún poderoso enemigo ya que las redes corrientes de Spider-Man pueden no ser suficientes para acabar con una entidad de otro mundo o de otra dimensión. Hay que recordar que Peter ya ha 'aderezado' en otras ocasiones sus redes con elementos adicionales, como electricidad en el videojuego Spider-Man de Marvel para PlayStation.

Otra posibilidad es que esta magia tenga su origen en la llegada del multiverso al UCM. Quizás ese hechizo que aparece en el pecho de Spider-Man es un conjuro que le permite atravesar portales hacia el multiverso con esa mágica telaraña creada específicamente para trepar por las realidades otros universos. Las redes encantadas pueden ser simplemente un modo de transporte, lo que le permite a Peter atravesar el peligroso Multiverso de la Locura al que tendrá que hacer frente Strange en su segunda película 'en solitario'.

Otra posibilidad, pero ligada también a esta última, señala que este conjuro no le permitirá a Spider-Man abrir portales para adentrarse en otras realidades, sino abrir únicamente puertas de enlace multiversales para enviar a los villanos de otros mundos de regreso a la dimensión o realidad de al que vinieron. Es decir, que el trabajo de Peter Parker en esta película será limpiar Nueva York de variantes de villanos como Electro, Doctor Octopus o Duende Verde venidas de otros universos alternativos.

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) se estrena en cines el 17 de diciembre de 2021.