La temporada 2 de Loki, confirmada por Disney+... en la escena post-créditos del final

Loki, la serie de Marvel Studios para Disney+, ha llegado a su fin... o al menos eso se creía. Y es que la ficción ha anunciado por sorpresa que habrá una segunda temporada.

Los fans de la serie protagonizada por Tom Hiddleston pensaban que el sexto capítulo sería su conclusión, sin embargo, y aunque ha dado respuesta a muchas de las incógnitas planteadas hasta el momento, han quedado muchas cuestiones por resolver que sin duda hacen necesaria esa continuación.

Al final de los títulos de crédito del capítulo seis, puede verse el expediente del villano protagonista sobre el que cae un sello que dice "Loki volverá en la temporada 2", lo que ha convertido a la serie centrada en el Dios del Engaño en la primera en conseguir una segunda tanda de episodios dentro de Disney+.

Hiddleston dejó caer sutilmente que la serie podría continuar durante una entrevista concedida a Deadline antes del estreno del último capítulo en la que afirmó: "He aprendido, llegado a este punto, a decirle adiós al personaje más de dos veces, dos veces y media quizá, y a no hacer suposiciones".

Aunque todavía no hay fecha para la segunda temporada, lo más probable es que esta llegue durante la segunda mitad de 2022 y que, a juzgar por los sucesos del último capítulo, no se estrene en Disney+ hasta después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya que la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch posiblemente esté relacionada con las consecuencias de lo ocurrido en el episodio.

Por el momento, los fans de Marvel tienen su próxima cita en Disney+ con ¿Qué pasaría si...?, la primera serie de animación del estudio que llegará a la plataforma el próximo 11 de agosto.