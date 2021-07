El beso de Loki y Sylvie escandaliza a fans de Marvel: "¡Es peor que el incesto!"

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

El episodio final de la primera temporada de 'Loki' ha contado con varias escenas que han dejado boquiabiertos a los fans. El viaje del protagonista interpetado por Tom Hiddleston y de Sylvie (Sophia Di Martino) para desenmascarar la verdad sobre la Agencia de Variación Temporal provocó que comenzara a surgir una extraña pero innegable química entre ambos personajes, dos versiones del Dios del Engaño. Una relación que ha culminado en un beso, un polémico gesto romántico que ha dividido a la comunidad fan.

Y es que, al ser variantes de un mismo personaje, hay fans que tildan a esta atracción de 'amor propio', un desbordante y censurable ataque de narcisimo o, incluso, una relación incestuosa. "Espera, ¿Loki está atraído por una versión femenina de sí mismo? [...] Es peor que el incesto", escribía un fan desaprobando este tipo de vínculo.

Por otro lado, hay seguidores que consideran que Sylvie solo besó a Loki para distraer a su compañero y cumplir con su objetivo: matar a El Que Permanece. "Solo lo besó para alejarlo, era una mera distracción", esgrimió un fan. "Aprovechó que estaba lo suficientemente vulnerable para alejarlo así de ella", terció otro.

Wait, was Loki really romantically attracted to the female version of himself?!



BRO THAT SHIT IS WORSE THAN INCEST. GET YOUR NARCISSISTIC ASS TOGETHER & DON'T BE SO HORNY. GOD IT'S SO WRONG ON MANY LEVELS.



Loki out here taking the term "self-love" on a whole other level! #Loki https://t.co/2IeMMw6Faw — Pandya Erlambang (@pandya_ae) June 30, 2021

sylvie kissed loki to make loki vulnerable enough to get him away from her so she could k word kang, do u rlly think they wanted to kiss themselves? they did it so she could get to where she wanted to be. isn’t that what loki’s do, do the extreme to get what they want? — loki LOKI SPOILERS (@frivolousloki) July 14, 2021

#loki spoilers

.

.

if it brings you any comfort sylvie ONLY kissed loki because she wanted to push him away, it was just a distraction, she knew what she was doing — lokius comfort (@lokiuscomfort) July 14, 2021

#Loki SPOLIERS

•

•

•

•

•

I just know ragnorak Loki would never kiss sylvie — lauren ४ || loki era (@buckyispunk) July 14, 2021

#loki spoilers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

So…. I never wanna watch the Loki and sylvie kiss ever again pic.twitter.com/yRBqFuYkd1 — shimin 🧣 | Loki / BW era (@wearethefoxes99) July 14, 2021

Otros espectadores, simplemente, mostraron su perplejidad ante el beso y su posterior giro dramático. Y, al otro lado, fans encantados con el beso y decepcionados con lo que sucede después.

Todos en su casa viendo como #Loki es besado y traicionado por #Sylvie pic.twitter.com/7RmUvQeVpX — Mexa Marf♦️♠️ (@madrid_emiliano) July 14, 2021