Loki: ¿Dónde ha ido Ravonna Renslayer al final del 1x06?

Aunque el final de la primera temporada de Loki ha estado repleto de revelaciones, también ha servido para sembrar más misterios que quedan pendientes de resolverse para los próximos capítulos... y uno de ellos tiene como gran protagonista a Ravonna Renslayer.

Durante el último tramo del episodio cuatro, Ravonna llevaba a Sylvie y a Loki frente a los Guardianes del Tiempo. Allí, la variante del Dios del Engaño lograba decapitar a uno de estos seres, haciendo que la jueza descubriera que todo lo que sabía sobre ellos era una mentira y que todos los trabajadores de la AVT eran en realidad variantes que habían sido "borradas".

Desde ese momento, el personaje interpretado por Gugu Mbatha-Raw comenzó a tener una crisis de fe en su institución, lo que le llevó a preguntarse quién estaba detrás de la AVT. Un proceso de evolución y de despertar a la verdad que alcanza su máximo apogeo en el capítulo seis.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A la vez que Sylvie y Loki llegan a la Ciudadela de El que permanece, Ravonna se encuentra en la Agencia revisando documentos sobre el origen de la AVT que le sirvan para conocer la verdad. Cuando la jueza ve los archivos que la Srta. Minutos le ha descargado, ella señala: "No es lo que te había pedido", a lo que el reloj parlante responde: "Lo sé, pero él cree que esto será más útil".

Más tarde, cuando Mobius vuelve del Vacío y se enfrenta a ella, el personaje interpretado por Owen Wilson prepara una misión para que B-15, quien sabe que todos son variantes, huya hasta el Instituto Franklin D. Roosevelt en 2018 y muestre al resto de agentes que en realidad Ravonna tenía una vida anterior directora de ese centro de estudios.

Una vez ha ocurrido esto, Mobius pierde en un combate cuerpo a cuerpo con la jueza quien justifica que, aunque todo sea una mentira quizá sea necesario que el libre albedrío sea solo cosa "del que está al mando". Finalmente el personaje se introduce a través de un portal creado por una tempad para encontrar a quien dirige todo en busca de "el libre albedrío".

Existen varios destinos y posibilidades que explican el viaje. Por un lado, no hay que descartar de que El que permanece le haya enviado información a través de la Srta. Minutos para que si un Loki lo mataba, ella pudiera llegar a la fortaleza y evitar la invasión de su variantes perversas. Es posible, incluso, que se haya reunido con El que permanece en un momento temporal anterior a la llegada de los personajes de Hiddleston y Di Martino.

EL ENCUENTRO CON KANG

Sin embargo, el final del capítulo da una pista, no tanto de dónde ha ido, sino de qué ha ocurrido durante ese viaje. Cuando Loki regresa a la AVT, se encuentra a Mobius diciendo: "¿Cuántas? ¿63 nuevas ramas solo en este sector?", a lo que B-15 le responde afirmando "¿Es que él quiere que todas se ramifiquen?".

Entonces, el Dios del Engaño se da cuenta de que no solo su amigo Mobius no reconoce quién es, sino que además las estatuas de los Guardianes del Tiempo han sido cambiadas por una de Kang el conquistador. Esto puede ser indicio de varias cosas. Por un lado que, al morir El que permanece, Kang (su variante más perversa) se haya adueñado de su puesto, suplantándolo, y creando él mismo las líneas temporales.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que, en los cómics, Ravonna y Kang el Conquistador han sido más que aliados... incluso amantes, es muy posible que en su viaje, la jueza Renslayer haya conocido a la perversa versión futura del científico y que ella haya sido quien le haya ayudado a tomar el mando de la AVT, convencida de que es lo mejor para mantener el orden.

Aún no hay fecha de estreno para la segunda temporada de Loki, aunque las consecuencias del final de esta tanda de capítulos salpicarán sin duda a dos de las próximas películas de este Universo Cinematográfico. Spider-Man: No Way Home llegará en diciembre y Doctor Strange in the Multiverse of Madness en marzo de 2022, siendo posiblemente esta el prefacio a la continuación de la serie protagonizada por Hiddleston.