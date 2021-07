Loki: ¿Por qué el multiverso estalló antes de la muerte de...?

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

'Loki' ha abierto de par en par las puertas al Multiverso Marvel. La irrupción de El Que Permanece (Jonathan Majors) han revolucionado al UCM. Ahora bien, las diferentes ramificaciones de la sagrada línea temporal, y su en ocasiones extraño comportamiento, siguen causando inquietud entre el fandom.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOLERS))

Un detalle que no ha pasado desapercibido es que las desviaciones de la línea temporal comenzaron a proliferar, desatando el caos multiversal, antes incluso de que Sylvie acabase con la vida de El Que Permanece. Esto ha provocado una pregunta: ¿cómo es posible que el multiverso comenzase a descontrolarse si Sylvie, la variante femenina de Loki, aún no había matado a aquel encargado de velar por ella?

Entre las diferntes teorías están aquellas que consideran que la muerte de del personaje de Jonathan Majors, una variante de Kang, estaba prevista, lo que significa que el propio manipulador del tiempo ya planeaba desatar el caos. Otra hipótesis es que El Que Permanece, de forma voluntaria, dejase de controlar cada línea del tiempo. En este punto hay que recordar que en un momento de su conversación con Sylvie y Loki, el misterioso personaje menciona un umbral que era un punto en el que por primera vez él ya no sabía que sucedería.

Que El Que Permanece haya dejado que las ramificaciones comenzasen antes de que Sylvie le diese muerte puede también ser una muestra de su deseo de cederles el testigo a las dos variantes de Loki, como declara en su estrafalario discurso en el que asegura que quiere retirarse porque está "viejo y cansado".

De momento, lo único que queda claro es que el descontrolado multiverso afectará directamente a lo que suceda a varios títulos de la Fase 4, concretamente a 'Spider-Man: No Way Home' y 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness', eso sin olvidar a 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', en la que reaparecerá El Que Permanece. O mejor dicho, una variante del mismo... la más peligrosa: Kang el conquistador.

Aunque el equipo creativo comandado por Kevin Feige ya ha planeado cómo se desarrollará el multiverso y cuáles serán las reglas por las que se regirá desde el punto de vista narrativo, sus intenciones siguen siendo un misterio para el público.