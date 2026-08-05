Kevin Feige habla de Spider-Man 5 y el futuro de Tom Holland, Zendaya y Sadie Sink como ((SPOILER)) en el UCM - SONY PICTURES

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Tras menos de una semana en cartelera, Spider-Man: Brand New Day lleva 941 millones de dólares de recaudación a nivel mundial y se ha convertido en el segundo mejor estreno de la historia, solo superado por el de Vengadores: Endgame. Ante tal éxito, no sería raro que la saga continuara expandiéndose pero, por el momento, Marvel Studios no ha anunciado una quinta entrega, si bien su mandamás, Kevin Feige, ha sido preguntado respecto a esta y otras cuestiones.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"Siempre hay planes", aseguró Feige en una entrevista concedida a Variety, confirmando que el estudio aún está interesado en el Peter Parker de Tom Holland. "Pero, por ahora, va a descansar tras esa gira mundial", añadió, exponiendo que, tanto el actor que encarna al trepamuros como su pareja en la vida real y la responsable de dar vida a su interés romántico en la pantalla, Zendaya, se han ganado un respiro.

En cuanto al papel de Sadie Sink como la poderosa mutante Jean Grey, y por qué decidieron mantenerlo en secreto, el CEO de La Casa de las Ideas señaló que se trataba "simplemente de ofrecer al público la mejor experiencia posible durante el fin de semana de estreno".

"El personaje de Sadie es uno que, como saben nuestros fans, tiene una enorme importancia dentro del Universo Marvel, y desempeña un papel clave en el futuro del UCM", expuso. Y es que, con el reinicio de los X-Men en el horizonte, es de esperar que Sink forme parte de más de un proyecto en la próxima saga o fase de la franquicia.

"Quienes hayan visto Brand New Day saben que la trama nos lleva hacia más películas de Spider-Man y hacia el futuro del UCM", admitió Feige. "Y creo que todavía estamos en terreno de spoilers, ya que la película acaba de estrenarse, pero da paso a otra franquicia muy conocida de Marvel creada por Stan Lee y Jack Kirby", indicó.

KEVIN FEIGE NO CREE QUE EXISTA UNA FATIGA EN EL CINE DE SUPERHÉROES

Hablando de los éxitos y fracasos en el cine de superhéroes y lo que se aprende de ellos, Feige se limitó a decir que, en el caso de Spider-Man: Brand New Day, "el público respondió positivamente a una película bien concebida y bien realizada", algo que no ocurre siempre.

"Cuando lo hacen, es un bonito recordatorio de que el éxito genera más éxito. La odisea, Toy Story 5 y todas las grandes películas que se han estrenado este año en los cines recuerdan a la gente que no hay nada como una experiencia compartida. No hay nada como un momento en el que todo el mundo se une", expresó.

El CEO de Marvel Studios no opina que el público se haya cansado necesariamente de oír siempre la misma historia. "Creo que la película Los Cuatro Fantásticos del año pasado no se parecía en nada a lo que se había hecho antes en una película de superhéroes, y solo recaudó 521 millones de dólares. Brand New Day es, sin lugar a dudas, una cuarta entrega. Retoma la historia justo después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home y, sin embargo, cuenta una historia que cala hondo", explicó.

UN TAQUILLAZO CASI AL NIVEL DE VENGADORES: ENDGAME

El desempeño en taquilla de la cuarta entrega de Spider-Man ha sido también una sorpresa para el propio Feige, que no se habría esperado que otra cinta se acercara tanto a las cifras de estreno de Vengadores: Endgame. "Yo no lo hice... por todas las razones por las que creo que nadie lo hizo: por el COVID, por el duro golpe que sufrió el cine durante tanto tiempo. Pero una vez que se había subido el listón, se podía volver a subir, ¿no?", expuso, recordando anteriores hitos de películas del héroe arácnido.

"Pensábamos que las cifras podrían seguir aumentando, pero en los últimos cinco o seis años no parecía que fuera así necesariamente. Es una forma un poco enrevesada de decir que no esperaba que se batiera el récord de Endgame", explicó el mandamás de La Casa de las Ideas.

"Es un testimonio de [el director] Destin Daniel Cretton, de Tom Holland y de [la productora] Amy Pascal. Y de [el presidente de Sony Pictures] Tom Rothman, por permitirnos hacer esto ya por cuarta vez: trabajar para llevar a Spidey a la gran pantalla. Es un testimonio de lo que Stan Lee y Steve Ditko crearon hace tantos años", valoró Feige.

El mandamás de Marvel Studios cree que "se puede escribir sobre cómo cambian los gustos, pero, en cuanto a personajes que crecen y evolucionan a lo largo de las décadas, no hay ninguno mejor que los de Marvel y ninguno mejor que Peter Parker". "Cuando encuentras a un actor como Tom Holland para dar vida a ese personaje, esa es la fórmula mágica", agregó.