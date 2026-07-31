El final de Spider-Man Brand New Day y el personaje de Sadie Sink: ¿Qué supone la llegada de ((SPOILER)) para el UCM?

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ya ha llegado a los cines, poniendo fin al misterio en torno al personaje de Sadie Sink. Tras meses, años incluso, de teorías y rumores -algunos acertados, hay que reconocer- la estrella de Stranger Things debuta en el Universo Cinematográfico Marvel dando vida una figura que sin duda tendrá un papel clave de en futuro de la franquicia.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Tal y como muchos ya predijeron, Sink interpreta en Spider-Man: Brand New Day a Jean Elaine Grey, una de las mutantes más poderosas de Marvel. Se trata de una histórica componente de los X-Men, de nivel Omega, con increíbles habilidades telepáticas, telequinéticas y capaz incluso de alterar la materia a nivel molecular. Su potencial, especialmente cuando se une a la Fuerza Fénix, es prácticamente ilimitado.

El personaje, creado por los míticos Stan Lee y Jack Kirby para el primer cómic de los X-Men lanzado en 1963, ya fue encarnado en la gran pantalla por Famke Janssen primero, en la saga original de X-Men, y después por Sophie Turner en el fallido reinicio de la franquicia.

En la película, Jean va con todo en busca de su hermana Sara Grey, con la que comparte los mismos poderes telepáticos, y que fue capturada por el Departamento de Control de Daños. Así, al ver que Spider-Man colabora con esta organización, Jean lo percibe también como un enemigo.

Engañado por Bill Metzger (Tramell Tillman), que le induce a pensar que Jean actúa con fines malvados, el personaje de Holland ayuda a la institución a capturar a la joven mutante. Esto permite a la organización continuar con los experimentos a los que ya habían estado sometiendo a Sara, llevando sus poderes al límite para replicar sus habilidades de control mental y usarlas como arma.

SARA GREY Y VMAX EN SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

En sus últimos momentos de vida, después de que la institución la torture forzando sus poderes hasta niveles extremos, Sara logra mandar un mensaje a Jean por telepatía, a pesar de la distancia que las separa: la palabra "VMax". Jean desconoce su significado, pero es la pista que guía la búsqueda de su hermana cuando asalta diversos puestos de Control de Daños para indagar en sus archivos.

No es hasta que el personaje de Sink acaba también capturada por el Departamento de Control de Daños, en la misma habitación donde permaneció encerrada su hermana, que comprende aquel enigmático mensaje. Allí, alza la vista al techo y ve una rejilla de aire acondicionado con una etiqueta medio despegada en la que pone "VENTMAX" pero, al haberse desprendido las letras centrales, más bien puede leerse "VMAX".

Jean se da cuenta entonces que VMax no era un lugar, ni un código secreto ni tampoco un arma creada por la institución; era tan solo lo último que vio Sara antes de morir. Este devastador descubrimiento hace que Jean entre en cólera y, movida por una rabia indescriptible, libere todo el potencial de sus habilidades, extendiendo una onda telequinética que paraliza a la ciudad de Nueva York y todos sus habitantes en un radio de un kilómetro.

Mientras Spider-Man, a quien no le afectan los poderes de Jean, trata de convencerla de que perdone la vida a Metzger, una bala disparada por un impulsivo Punisher (Jon Bernthal) está a punto de matarla, pero el arácnido se interpone. Este acto heroico casi acaba matándole, pero Jean utiliza sus poderes para mantenerle con vida desde la distancia, mientras se aleja de la ciudad en un autobús. Quedan así asentadas las bases de una posible estrecha relación entre el trepamuros y la mutante, habiéndose salvado el uno al otro la vida.

¿QUÉ SIGNIFICA LA IRRUPCIÓN DE JEAN GREY EN BRAND NEW DAY PARA EL FUTURO DEL UCM?

Si bien la película no revela a dónde va Jean en autobús, cabe la posibilidad de que se dirija al norte del estado, a la Escuela Xavier para Jóvenes Superdotados ubicada en Westchester. Y aunque esto no es más que una teoría, lo que es seguro es que Jean está más que lista para ser reclutada por los X-Men... si es que estos existen en la Tierra-616.

Y es que, si bien es cierto que el UCM ya ha confirmado la existencia de los X-Men en otras realidades, tal y como constatan filmes como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Tierra-838) o Deadpool y Lobezno (Tierra-10005), lo cierto es que en la línea temporal central del Universo Cinematográfico, la llamada también como Sagrada Línea del Tiempo, no ha confirmado la existencia del equipo de mutantes liderados por Charles Xavier.

En todo caso, de cara al futuro todo apunta a que el Departamento de Control de Daños podría aumentar su poder e influencia en la búsqueda y captura de mutantes, habiendo logrado incluso crear armas capaces de controlar a Spider-Man, al menos antes de que sus poderes arácnidos evolucionaran. Con Metzger quedando finalmente en libertad después de que Spider-Man convenciera a Jean para que le perdonara la vida, cabe esperar que la organización reaparezca en el reinicio de los X-Men a cargo de Jake Schreier.