La reprimenda de Zendaya a Tom Holland por ser un "falso fan": "Voy a acordarme de esto mucho tiempo" - CONTACTO

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

En Spider-Man: Brand New Day, que ya ha aterrizado en los cines, Peter Parker afronta las consecuencias del hechizo del Doctor Strange, que hizo que nadie recuerde su identidad. Pero Tom Holland también parece haberse olvidado de algo: la carrera musical de Zendaya en su etapa de Disney Channel.

En una entrevista con el medio Pedestrian, el periodista preguntaba a Holland, Zendaya y Jacob Batalon quién de los tres sería capaz de seguir la letra de "una de las canciones más icónicas de todos los tiempos". Tras empezar a recitar la letra del tema, Batalon y Holland respondieron inmediatamente que no tenían "ni idea".

"Esa es mi canción, chicos", dice entonces Zendaya. "Sí, es Replay. Así que, gracias, chicos. Bueno, uno se piensa que conoce a alguien, ¿no? Y no pasa nada. No hay problema", continúa la actriz con ironía, mientras los demás se ríen, sin poder disimular su vergüenza, y el periodista apostilla: "Falsos fans".

LA ETAPA MUSICAL DE ZENDAYA EN DISNEY CHANNEL

Replay fue la primera canción del álbum debut de Zendaya, lanzado en 2013, en la época en la que veía la luz en Disney Channel Shake It Up!, serie que la actriz protagonizaba junto a Bella Thorne y en la que también cantó algunos temas para su banda sonora.

"Voy a acordarme de esto durante mucho tiempo", les amenaza Zendaya, al tiempo que Holland señala al periodista, consciente de que ha caído en su trama, y le dice: "Buena pregunta. Ahí tienes tu clip". El intérprete continúa bromeando, diciendo que echaba de menos ese paso de baile "con el talón hacia arriba" que hace Zendaya en el videoclip, mientras ambos hacen el amago de imitarlo entre risas.