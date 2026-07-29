La escena post-créditos de Spider-Man Brand New Day, explicada: ¿Estará Tom Holland en Doomsday o Secret Wars?

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland basada en el personaje de Marvel. Y en su nuevo periplo por la cartelera, el trepamuros ha vuelto a regalar a sus fans una escena post-créditos que, a pesar de su aparente ligereza, puede dar enormes pistas sobre el futuro de Peter Parker.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

A diferencia de otras entregas de la saga, Brand New Day solo incluye una única escena post-créditos que, además, requiere mucha paciencia por parte de los espectadores, ya que se muestra al fina de los muy nutridos créditos finales.

Esa única secuencia está articula en torno al "spider-tracker", la aplicación para móviles desarrollada por Ned Leeds, el antaño amigo y ahora -hechizo mediante- solo admirador de Spider-Man, para seguir la localización del héroe en tiempo real.

La pantalla vuelve a mostrar la app, con sus divertidos iconos más parecidos a emojis que a un sistema de rastreo militar. Pero lo que parecía un simple gag tecnológico... pronto deviene en un dispositivo clave para aventurar el estatus del héroe después de los acontecimientos de la película.

En el epílogo, Ned revisa el rastreador y descubre que algo ha cambiado: la app ya no puede encontrar a Peter Parker en ningún punto no ya de Nueva York... sino del planeta. El sistema creado por el personaje de Jacob Batalon marca que Spider-Man está "off planet", fuera de la Tierra, sin ofrecer coordenadas precisas ni mostrar un nuevo entorno reconocible en pantalla. Únicamente el icono de Spidey que se aleja más y más en el espacio.

El plano se remata con el clásico mensaje "Spider-Man regresará", pero sin mencionar qué proyecto será en el que volverá Tom Holland a hacer acto presencia. Una escena breve, sin duda sencilla... pero que ha desatado ya todo tipo de teorías y elucubraciones.

SPIDERMAN VOLVERÁ... ¿EN DOOMSDAY O EN SECRET WARS?

Y es que, esta escena post-créditos de Spider-Man: Brand New Day definitivamente sitúa al Peter Parker de Tom Holland fuera de la Tierra y abre un nuevo horizonte para el futuro del personaje en el Universo Cinematográfico Marvel, con una conexión cada vez más evidente ya sea con Vegadores: Doomsday, donde su presencia no está confirmada, y, sobre todo, con su secuela, Vengadores: Secret Wars.

Y si bien la escena deja más preguntas más que respuestas, ya que no hay aparición sorpresa de personajes ni referencias directas a Doomsday o Secret Wars en el propio metraje, sí que tiene una intención clara: situar a Peter fuera de su entorno, de su Nueva York natal, para adentrarse en nuevas y más grandes aventuras.

A partir de ahí, las teorías se disparan. Hay quien asegura que su viaje fuera de la Tierra es el preludio de Doomsday, donde Spider-Man, cuya presencia hay que insistir no está confirmada, actuaría como núcleo emocional de la saga del multiverso. Además, la simple mención a que está "off planet" refuerza la idea de que el futuro del personaje deja definitivamente atrás el marco urbano de Nueva York para entrar de lleno en la dimensión galáctica del UCM.

Hay quien ve conexión con Secret Wars y aventuran que Peter flota en el espacio idespués de haber sobrevivido al colapso multiversal de Doomsday mientras se forma Battleworld, el mundo creado por The Beyonder (el Todopoderoso en español) o incluso por el propio Doctor Doom, abriendo así el camino de Secret Wars.

En todo caso, esta escena es garantía de que Tom Holland todavía tiene mucho recorrido en Marvel, pese al aparente final de ciclo que sugería la trilogía anterior. Si ese regreso se materializará en Vengadores: Doomsday, en Secret Wars o en una nueva película en solitario es algo que el estudio se reserva, pero la escena post-créditos de Brand New Day deja claro que el próximo capítulo del héroe arácnido ya no se escribirá solo en las calles de Nueva York.