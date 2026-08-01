John Leguizamo estuvo sin poder ver 14 horas al día durante el rodaje de La Odisea

John Leguizamo estuvo sin poder ver 14 horas al día durante el rodaje de La Odisea
John Leguizamo estuvo sin poder ver 14 horas al día durante el rodaje de La Odisea - UNIVERSAL
Cultura Ocio
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 9:19
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   MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

   La ambiciosa adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero, La Odisea, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, sigue arrasando en los cines. John Leguizamo, que interpreta a Eumeo, el sirviente ciego del protagonista, ha revelado que durante el rodaje pasó entre 12 y 14 horas diarias sin poder ver debido a las lentillas que usaba para dar vida a su personaje.

"No podía ver durante 12 o 14 horas al día. No podía mirar el móvil, ni leer, ni hacer llamadas", explicó a Entertainment Tonight. "El otro ojo tampoco veía con claridad. No veía nada. Tenían que acompañarme al baño, traerme de vuelta y llevarme a comer", recordó.

   "Cuando estaba solo, no me quedaba más remedio que refugiarme en mis propios pensamientos, porque era lo único que tenía", expresó el intérprete de cintas como Spawn, Super Mario Bros o Waco. "Pasar demasiado tiempo a solas con tu propia mente es algo peligroso", añadió Leguizamo, nominado al Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel en A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar, en 1995.

EUMEO EL FIEL SIRVIENTE DE ODISEO

   Eumeo, al que interpreta Leguizamo en la cinta de Nolan, es el fiel sirviente y porquerizo de Odiseo en La Odisea de Homero y una figura clave para que el héroe recupere el trono de Ítaca. Cuando Odiseo regresa a la isla disfrazado de mendigo por obra de Atenea, Eumeo lo recibe sin conocer su verdadera identidad, le ofrece refugio y comida y demuestra una lealtad inquebrantable que resultará decisiva para la reconquista del reino.

   Más tarde, el porquerizo recibe también a Telémaco, recién regresado de su viaje, y contribuye a reunir de nuevo a padre e hijo, un paso fundamental para que ambos puedan preparar la derrota de los pretendientes y la recuperación del trono.

   Dirigida y escrita por Nolan. Además de Leguizamo y Damon, que repite con el realizador tras colaborar en filmes como Interstellar o la más reciente Oppenheimer, La Odisea también cuenta en su reparto con Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Ulises; Robert Pattinson como el ladino Antínoo; Zendaya, que encarnará a la diosa de la guerra Atenea; Charlize Theron, que interpretará a la ninfa Calypso; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; Benny Safdie como el imponente Agamemnon; Tom Holland como Telémaco y Mia Goth como una de las doncellas de Penélope, entre muchos otros.

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