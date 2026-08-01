John Leguizamo estuvo sin poder ver 14 horas al día durante el rodaje de La Odisea - UNIVERSAL

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

La ambiciosa adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero, La Odisea, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, sigue arrasando en los cines. John Leguizamo, que interpreta a Eumeo, el sirviente ciego del protagonista, ha revelado que durante el rodaje pasó entre 12 y 14 horas diarias sin poder ver debido a las lentillas que usaba para dar vida a su personaje.

"No podía ver durante 12 o 14 horas al día. No podía mirar el móvil, ni leer, ni hacer llamadas", explicó a Entertainment Tonight. "El otro ojo tampoco veía con claridad. No veía nada. Tenían que acompañarme al baño, traerme de vuelta y llevarme a comer", recordó.

"Cuando estaba solo, no me quedaba más remedio que refugiarme en mis propios pensamientos, porque era lo único que tenía", expresó el intérprete de cintas como Spawn, Super Mario Bros o Waco. "Pasar demasiado tiempo a solas con tu propia mente es algo peligroso", añadió Leguizamo, nominado al Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel en A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar, en 1995.

EUMEO EL FIEL SIRVIENTE DE ODISEO

Eumeo, al que interpreta Leguizamo en la cinta de Nolan, es el fiel sirviente y porquerizo de Odiseo en La Odisea de Homero y una figura clave para que el héroe recupere el trono de Ítaca. Cuando Odiseo regresa a la isla disfrazado de mendigo por obra de Atenea, Eumeo lo recibe sin conocer su verdadera identidad, le ofrece refugio y comida y demuestra una lealtad inquebrantable que resultará decisiva para la reconquista del reino.

Más tarde, el porquerizo recibe también a Telémaco, recién regresado de su viaje, y contribuye a reunir de nuevo a padre e hijo, un paso fundamental para que ambos puedan preparar la derrota de los pretendientes y la recuperación del trono.

Dirigida y escrita por Nolan. Además de Leguizamo y Damon, que repite con el realizador tras colaborar en filmes como Interstellar o la más reciente Oppenheimer, La Odisea también cuenta en su reparto con Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Ulises; Robert Pattinson como el ladino Antínoo; Zendaya, que encarnará a la diosa de la guerra Atenea; Charlize Theron, que interpretará a la ninfa Calypso; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; Benny Safdie como el imponente Agamemnon; Tom Holland como Telémaco y Mia Goth como una de las doncellas de Penélope, entre muchos otros.