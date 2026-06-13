Tom Holland rectifica y aclara su futuro como Spider-Man dentro del UCM - SONY PICTURES SPAIN

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado 1 de junio, Tom Holland cumplió 30 años y, como muchos recordarán, hace tiempo señaló que no quería seguir interpretando a Spider-Man a esa edad. Pero ahora, para alivio de su legión de fans, parece que el actor ha cambiado de opinión.

Y es que, más allá de Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el próximo 29 de julio, el héroe arácnido seguirá teniendo un gran papel en el UCM. Y pese a que no está confirmada su presencia en Vengadores: Doomsday, los rumores apuntan que sí lo hará en Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

"Si sigo interpretando a Spider-Man después de cumplir los 30, es que algo he hecho mal", expresó Holland en una entrevista concedida a GQ en 2021, un comentario que ahora que el actor ha alcanzado la temida edad, la misma revista le ha recordado. "Es curioso, hace poco vi esa cita por ahí y me quedé un poco desconcertado, porque estaba intentando recordar qué quería decir", admitió.

"Creo que lo que quería decir es que me encantaría pasar el testigo, y todavía no lo he conseguido. Sin duda, es algo de lo que hablamos mucho en el estudio. Así que quizá tenga que cambiar la cita a 37", reflexionó el intérprete, que también sugirió de manera pícara que quizá por aquel entonces solo quería presionar a Sony "y asustarlos para que pensaran que no iba a hacer Spider-Man 4". "Podría haber sido parte de una estrategia para infundir miedo", expuso.

TOM HOLLAND REVELA HASTA CUÁNDO ENCARNARÁ A SPIDER-MAN

En todo caso, Holland quiso aclarar también lo mucho que ha significado para él su papel en el UCM. "Creo que la verdad es que interpretar a Spider-Man ha sido la alegría de mi vida", aseguró. Así, a diferencia de sus declaraciones de 2021, el intérprete señaló que su postura actual era más bien "lo haré mientras me dejen".

La disposición del actor de seguir encarnando al trepamuros de manera indefinida abre interesantes oportunidades narrativas para un personaje al que los fans han podido ver evolucionar a lo largo de numerosos proyectos.

Y es que, aunque otros dos intérpretes antes que Holland se pusieron en la piel de Peter Parker en una saga cinematográfica, la suya es la versión que más recorrido ha tenido. Sin contar sus apariciones en Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire y Andrew Garfield dieron vida al lanzarredes en una trilogía y una bilogía, respectivamente, mientras que, en 11 años, Holland ha interpretado al héroe arácnido en siete proyectos.

Holland debutó como Spider Man en Capitán América: Civil War y los fans han podido ver cómo pasaba de ser un adolescente lidiando con problemas de instituto, pupilo de Iron Man, a todo un Vengador y, de nuevo, a un héroe desconocido en Brand New Day. Si Sony y Marvel conservan al actor como el trepamuros, los fans podrían ver una versión de Peter Parker que todavía no se ha explorado en la gran pantalla, la de un héroe adulto que, quizá, con el tiempo, se case con MJ (como en los cómics) o decida retirarse.