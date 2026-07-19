¿Confirmado El Futuro De Los Spider-Man De Tobey Maguire Y Andrew Garfield Tras Vengadores: Secret Wars? - SONY PICTURES

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

Desde hace tiempo circulan rumores que apuntan al regreso de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027. Las informaciones más recientes señalan que existen planes para que ambos sigan dando vida a sus respectivas versiones del héroe arácnido más allá del filme grupal de Marvel Studios dirigido, de nuevo, por los hermanos Russo.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en X, "la historia de los Spider-Man de Tobey y Andrew no terminará en Secret Wars, ya que ya existen planes para que ambos regresen en otros dos proyectos". En todo caso, se desconoce cuáles serían esos dos proyectos.

Aunque muchos fans desean volver a ver a Maguire y Garfield como Spider-Man tras su reunión con Tom Holland en Spider-Man: No Way Home, por el momento ni Marvel Studios ni Sony Pictures han anunciado oficialmente planes para que ambos regresen. De hecho, y a pesar de los insistentes rumores, ninguno de los dos actores que dieron vida a Peter Parker tienen confirmada su presencia en Doomsday, Secret Wars ni ningún otro futuro proyecto de Marvel Studios.

According to @MyTimeToShineH Tobey and Andrew's Spider-Men's story will not end in #AvengersSecretWars as there are already plan for them to return in two more projects 👀👀 pic.twitter.com/DtPeqpP9zG — Doom (@ProDoom96) July 14, 2026

SPIDER-MAN 4 Y THE AMAZING SPIDER-MAN 3 SIGUEN SIN AVANZAR

Por otra parte, verlos juntos en No Way Home junto a Holland, que volverá a interpretar a Peter Parker en Brand New Day, que llega a las salas el 29 de julio, reavivó el interés por ver a Maguire y Garfield al frente de Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3.

Aunque en los últimos cinco años no se han producido avances sobre ninguno de estos proyectos, los rumores no han dejado de circular. De hecho, las informaciones más recientes apuntan a que Maguire desempeñará un papel importante en Vengadores: Doomsday, que llegará el 18 de diciembre, antes de reencontrarse con Garfield y Holland en Secret Wars.

Ciertamente, la aparición de Maguire y Garfield en las próximas películas de Vengadores sería una oportunidad para generar expectación entre los fans, pero Sony obtendría un retorno económico limitado con sus posibles cameos. La opción por tanto, más lógica y plausible sería que el estudio los recuperase para sus propios proyectos en solitario de Spider-Man, especialmente tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, que en 2021 recaudó 1.900 millones de dólares a nivel global.