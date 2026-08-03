Spider-Man: Brand New Day revienta la taquilla con casi 1.000 millones, el segundo mejor estreno mundial de la historia

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha arrasado, literalmente, en su primeros días en los cines. Con más de 927 millones de dólares recaudados en taquilla a nivel mundial, la nueva película del trepamuros de Tom Holland ha firmado el segundo mejor estreno de la historia, tan solo superada de Vengadores: Endgame.

De estos más de 900 millones que el filme suma por el momento, 355 se corresponden con la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que los 572 millones restantes provienen del resto del mundo. Cabe señalar que la película llegó a Norteamérica y Canadá el viernes 31 de julio, cuando ya había visto la luz dos días antes en países europeos como España o Inglaterra, así como en China y en países de Latinoamérica como Brasil o Colombia.

Spider-Man: Brand New Day contaba con un presupuesto estimado de 225 millones de dólares, que ya ha superado con creces. La cinta se ha convertido así en el segundo mejor estreno de la historia por detrás de Vengadores: Endgame que, estrenada en 2019, recaudó más de 1.200 millones de dólares en su primer fin de semana. La película de Marvel dirigida por los hermanos Russo acabaría convirtiéndose en la segunda más taquillera de la historia por detrás de Avatar, con más de 2.700 millones recaudados a nivel mundial.

Con este potente estreno, sin duda el mejor del año, la cuarta entrega del Peter Parker de Tom Hollan se ha estrenado con mejores cifras que Avengers: Infinity War, que en 2018 abrió con más de 640 millones de dólares, y que su anterior entrega, Spider-Man: No Way Home, que en 2021 arrancó con más de 600 millones en taquilla. Con esta potente apertura, no sería extraño que Brand New Day se convirtiera en la película de Spider-Man más taquillera de la historia superando los 1.920 millones de dólares que amasó No Way Home.

En España, la nueva película de Spider-Man ha liderado la taquilla con 7,74 millones de euros recaudados este fin de semana, según datos provisionales de Rentrak Spain. No obstante, el filme se estrenó el miércoles, por lo que estas cifras no reflejan el total que la película ha recaudado en España por el momento, sino tan solo lo que ha amasado entre el viernes y el domingo.

La odisea de Christopher Nolan se ha situado la segunda en el ranking, con casi 3 millones de euros recaudados en España este fin de semana. Además, gracias al impulso propiciado por el estreno de Brand New Day, los cines españoles ha registrado su récord de asistencia del año, con más de un millón y medio de espectadores acudiendo a las salas.

Récord de asistencia del año con más de 1,5M de espectadores en las salas de CINE — Rentrak Spain (@RentrakESP) August 3, 2026

BRAND NEW DAY, MUY CERCA DE REBASAR LA MARCA DE LOS 1.000 MILLONES EN TAQUILLA

Estas cifras tan favorables en su primer fin de semana en cines auguran un muy buen desempeño en taquilla para Brand New Day, que ya está cerca de superar a la que, con 1.036 millones de dólares recaudados, por el momento es la película más taquillera de 2026: Toy Story 5. En todo caso, cabe esperar que tanto La odisea de Nolan, con 911 millones recaudados en taquilla, como Spider-Man: Brand New Day sean las próximas en superar la marca de los 1.000 millones.

Según informa la BBC, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha asegurado que el estreno de Brand New Day ha sido "realmente increíble", expresando su agradecimiento a los espectadores por acudir a ver la película "tal y como estaba pensado que se viera": en la gran pantalla.

Lo nuevo del Spider-Man de Tom Holland se perfila así como un gran triunfo para Marvel, tras el estreno de cintas como Thunderbolts en 2025 o The Marvels en 2023 que, a pesar de recuperar sus costes de producción, se situaron entre las películas menos taquilleras del estudio.