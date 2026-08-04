Spider-Man ha creado en Brand New Day una de las armas más peligrosas de Marvel que cambiará el futuro de los X-Men - SONY PICTURES

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day sigue arrasando en taquilla, donde ya acumula unos 1.000 millones de dólares a nivel global. La cinta dirigida Destin Daniel Cretton ha visto a Peter Parker (Tom Holland) convertirse en el nuevo Tony Stark al inventar él mismo el que es ahora el arma más peligrosa del UCM.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En Brand New Day, los poderes de Peter comenzaron a experimentar una extraña mutación, algo que Parker intentó frenar desde el primer momento, por lo que recurrió a Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien había desarrollado una tecnología inhibidora del ADN para mantener bajo control a Hulk. Esto lo llevó a adaptar el sistema de Banner a sus propias habilidades como Spider-Man.

Después de numerosos intentos, consiguió diseñar un dispositivo capaz de generar un campo inhibidor para neutralizar parcialmente sus poderes. No obstante, el proceso no fue sencillo, ya que durante las pruebas descubrió que el leve campo electromagnético emitido por las lentes de su máscara interfería con el funcionamiento del dispositivo, hasta que corrigió el problema y consiguió que funcionara con éxito. Después de todo, Peter es, ante todo, un brillante científico.

Sin embargo, Peter fue más allá y consiguió perfeccionar su dispositivo, convirtiéndolo en un inhibidor universal capaz de afectar a cualquier individuo con superpoderes. Aunque el artefacto resultó ineficaz contra Hulk, debido a que su piel es extremadamente resistente como para que pudiera siquiera atravesarla, sí demostró ser sorprendentemente eficaz contra Jean Grey (Sadie Sink).

LO QUE IMPLICA PARA EL FUTURO DEL UCM EL INHIBIDOR DE PETER

Se trata de un avance tecnológico que remite directamente a Genosha, la nación que en los cómics de Marvel utilizaba collares inhibidores para anular los poderes de los mutantes y convertirlos en mano de obra esclava al servicio del Estado, una idea con un evidente paralelismo con la tecnología desarrollada por Parker en Brand New Day.

El desenlace de la película también revela que el Departamento de Control de Daños llevaba tiempo investigando cómo convertir a los mutantes en armas mediante una tecnología similar, una trama ya insinuada en Wonder Man, donde Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) era considerado un posible activo. Además, su director, William Metzger (Tramell Tillman), escapa con toda la información sobre los superhumanos, incluido el descubrimiento de que es posible desarrollar un inhibidor universal, lo que abre la puerta a que otras organizaciones intenten replicarlo en el UCM.

Las implicaciones de este invento van mucho más allá. El dispositivo genera un campo de energía capaz de suprimir cualquier superpoder ligado al ADN, por lo que, en teoría, podría neutralizar las habilidades de supersoldados como Capitán América o Black Panther y de mutantes, aunque no afectaría a personajes vinculados a la magia, como Doctor Strange, ni probablemente a deidades como Thor. Además, una fuente de energía más potente permitiría extender ese campo a instalaciones enteras y anular los poderes de cualquiera que entrara en ellas, una idea ya explorada en los cómics de Nuevos Vengadores, de Brian Michael Bendis, donde un inhibidor universal estuvo a punto de permitir que criminales comunes derrotaran a los Vengadores.