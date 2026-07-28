Primeras reacciones a Spider-Man Brand New Day, "la mejor de la saga de Tom Holland": "Profunda, reflexiva y madura" - SONY PICTURES

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day aterriza en cines este miércoles 29 de julio. Algunos periodistas y críticos de cine ya han compartido sus impresiones sobre la película... y ya la califican como "la mejor" de la saga protagonizada por Tom Holland.

Estas primeras críticas resultan muy favorables y son varios los que alaban tanto el trabajo del director, Destin Daniel Cretton, como de Holland, que "nunca ha estado mejor" y cuya versión de Spider-Man, prometen, se acerca a la de los cómics originales de Stan Lee.

"Aporta una energía desbordante a la última aventura de Spidey, ofreciendo toda la emoción que cabría esperar de una película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, al tiempo que resulta más profunda, reflexiva y madura que la trilogía anterior", adelanta Erik Davis de Fandango, apuntando que el filme "se abre camino hacia nuevas y emocionantes direcciones antes de convertirse en una auténtica carta de amor a los fans". "Y sí, el misterio de Sadie Sink vale totalmente la pena. Es perfecta", asegura.

Destin Daniel Cretton's Spider-Man: Brand New Day injects a ferocious energy into Spidey's latest adventure, delivering all the thrills you'd expect from a Tom Holland Spider-Man movie while feeling deeper, more thoughtful and more mature than the previous trilogy.



That… pic.twitter.com/ejzaeoVape — Erik Davis (@ErikDavis) July 28, 2026

"Me encanta cómo la historia profundiza en las consecuencias de la decisión de Peter (de NWH [No Way Home]) y cómo afecta a su vida como Peter y como Spider-Man. Sin duda, hay momentos que te hacen llorar. Me ha parecido como una minipelícula de Los Vengadores", escribe la crítica de cine Wendy Lee.

#SpidermanBrandNewDay is fantastic, no notes. Top tier action! Love how deep the story goes into the consequences of Peter’s choice (from NWH) and how it affects his life as Peter and as Spider-Man. Definitely some tearjerker moment in there. Felt like a mini Avengers film. pic.twitter.com/aRXpXbfDPW — Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) July 28, 2026

"Puede que sea la película de Marvel que más me ha maravillado de todas las que he visto", expresa el periodista Brandon Pope, adelantando que Destin Daniel Cretton rinde homenaje a entregas anteriores de Spider-Man, sobre todo a las de [Sam] Raimi, "para crear algo conmovedor y emocionante". "Hulk y Punisher están a la altura. La gran revelación cumple con las expectativas. Lo mejor de la saga de Spider-Man con Tom Holland", sentencia.

#SpidermanBrandNewDay may be the most Marvel Marvel movie I’ve ever marveled. Destin Daniel Cretton honors beloved #Spiderman media - especially Raimi- to create something soulful + thrilling. Hulk, Punisher deliver. Big reveal lives up. The best of the Tom Holland spidey series pic.twitter.com/3fstVjrszd — Brandon Pope TV (@BpopeTV) July 28, 2026

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY, "EL SOPLO DE AIRE FRESCO QUE MARVEL NECESITABA"

"Marvel deja a un lado el tedio del multiverso para ofrecernos una historia de Spider-Man con los pies en la tierra, que vuelve a las raíces urbanas y descarnadas del héroe de cómic que conocíamos y amábamos", expresa el critico de cine Peter Howell, adelantando la irrupción de un "malévolo telépata" como el "aterrador villano", probablemente haciendo referencia al que se espera sea el personaje de Sadie Sink: la poderosa mutante de los X-Men Jean Grey.

"Tom Holland consigue por fin plasmar a la perfección el sarcasmo, la angustia y los líos amorosos de Spidey/Peter Parker tal y como Stan Lee concibió el personaje en un principio", señala el crítico, elogiando también el trabajo del resto del reparto. No obstante, califica de "excesiva" la duración de la película y asegura que la escena post-créditos es innecesaria.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY — Marvel dials back the multiverse tedium for a grounded Spider-Man tale that’s back to the grungy city roots of the comic book hero we knew and loved. Tom Holland finally nails the sarcasm, angst and love hassles of Spidey/Peter Parker as Stan Lee… pic.twitter.com/EuliPdmkqo — Peter Howell 🖊 (@peterhowellfilm) July 28, 2026

"Es justo el soplo de aire fresco que Marvel necesitaba. Tom Holland nunca ha estado mejor y la pareja formada por Spidey y Punisher es oro puro. Destin Daniel Cretton se supera a sí mismo, pero el guion es el verdadero superhéroe: emocionante, conmovedor y con unos personajes muy bien definidos", señala Kevin Verma de Nexus Point News.