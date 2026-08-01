Tom Holland confirma el plan de Marvel y Sony para dejar de ser Spider-Man y ceder el testigo... ¿A Miles Morales? - SONY PICTURES

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ya está en las salas, con Tom Holland regresando al papel de Peter Parker. El actor ha asegurado que ya existe un plan para cuando tenga que despedirse del personaje y ceder el testigo.

"Llevamos trabajando en un plan desde que terminamos Spider-Man: No Way Home", explicó Holland en su reciente paso por el pódcast Happy Sad Confused.

"Está todo bastante definido, aunque seguro que cambiarán algunas cosas. Pero tengo muy claro cómo quiero que se produzca ese relevo y creo que va a ser realmente emocionante", continuó.

A HOLLAND LE ENTUSIASMA LA IDEA DE CEDER EL TESTIGO DE SPIDER-MAN

"Sé que me entusiasmo mucho cada vez que nos reunimos para hablar de ello. Sin duda, es lo que más ilusión me hace de todo lo que me queda por hacer como Spider-Man", sentenció Holland. El actor, que también da vida a Telémaco en La Odisea, de Christopher Nolan, también expresó en su paso por el pódcast el entusiasmo que le produce el momento que vive el trepamuros en el cine y celebró que los fans puedan disfrutar de tantas versiones distintas del personaje, desde las películas de Sony protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield hasta su propia saga y la trilogía de animación Spider-Verse, a la que calificó como "las mejores películas de Spider-Man que se han hecho jamás".

En cuanto a quién podría tomar el relevo como Spider-Man, Holland no quiso revelar ningún nombre. Sin embargo, bromeó con que Timothée Chalamet habría encajado muy bien como un Spider-Man más serio y atormentado, mientras que él podría haber llevado una chispa de humor al universo de Dune.