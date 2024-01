El futuro de Kang en el Universo Marvel, en punto muerto

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el fulminante despido de Jonathan Majors tras declarado culpable por los cargos de acoso y agresión a su exnovia, Marvel se ha visto obligada a reestructurar su Saga del Multiverso. Y una nueva información apunta a que, en las próximas semanas, el estudio, dará muchas novedades sobre sus producciones, pero ninguna relacionada con quién reemplazará al actor en el UCM.

Majors ha encarnado, hasta ahora, tanto a Kang el Conquistador como a cada una de sus variantes en el Universo Cinematográfico Marvel, siendo una de las piezas clave de la Saga del Multiverso del estudio liderado por Kevin Feige.

La Casa de las Ideas decidió prescindir del actor tras el veredicto que sellaba su culpabilidad en el caso de violencia doméstica, lo que abrió dos posibilidades: sacar de la ecuación al villano o encontrar a otro actor para interpretar a Kang en el UCM. Esta segunda vía parecía la más lógica y, de hecho, los últimos rumores señalaban a Colman Domingo (Fear The Walking Dead) como posible candidato al papel.

Sin embargo, según el periodista de Deadline, Justin Kroll, el futuro de Kang no es una prioridad para Feige y su equipo. De hecho, el estudio planea realizar varios anuncios de sus producciones a lo largo de las próximas semanas y avisa que ninguno de ellos tiene nada que ver con quién sustituirá a Majors como Kang.

See a lot “who will play Kang next” and “here is a top contender for Kang” comments this week, and all I’ll say is this, don’t expect that news anytime soon. There will be plenty of Marvel breaks in coming weeks on various fronts but don’t hold your breath on that one