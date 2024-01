Jonathan Majors rompe su silencio tras ser declarado culpable de agresión y acoso:"Nunca he pegado a una mujer"

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Tras ser denunciado por su expareja, Grace Jabbari, el actor Jonathan Majors, que dio vida al personaje de Kang en el Universo Marvel, fue declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso. El intérprete, que conocerá su condena el próximo 6 de febrero, ha hablado por primera vez desde el juicio y ha negado parte de los hechos.

Majors ha concedido una entrevista a ABC News Live en la que ha desvelado cómo ha afrontado lo sucedido. "Ha sido muy, muy duro, difícil y confuso. Llevo sin ver a mi hija mucho tiempo y tiene que ver con esta situación", apuntó, además de intentar dejar claro que no agredió físicamente a Jabbari. "Fui imprudente con su corazón, no con su cuerpo", dijo.

"Nuestra relación no fue sana, y eso empezó a hacerse evidente con el tiempo", confesó el intérprete, que agregó que debería haber puesto punto final al romance antes. "Debería haber sido valiente", añadió.

EXCLUSIVE: "This has been very, very, very hard and very difficult and confusing in many ways."



Jonathan Majors speaks out for the first time after conviction in domestic violence trial and shares hopes to work in Hollywood again. @LinseyDavis reports. https://t.co/MyWyLCbpzv pic.twitter.com/W7D3IH3eRW