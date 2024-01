Marvel resucita su nueva serie tras rumores de cancelación

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Marvel Studios continúa expandiendo su universo cinematográfico con la presentación de nuevos personajes. El proyecto más reciente ha sido la serie de Echo y, aunque ahora llegan unos pocos meses sin ningún estreno hasta la llegada de Deadpool 3, la compañía continúa desarrollando su futuro.

Así, numerosos fans han compartido en redes sociales imágenes filtradas del rodaje de la serie de Wonder Man. En los últimos meses se había sugerido que el estudio había desechado el proyecto. Pero las fotografías confirman que no ha llegado a ser cancelado y que La Casa de las Ideas finalmente ha apostado por él.

Wonder Man back to filming! Here’s a peek at the awesome logo and title font. #WonderMan pic.twitter.com/OYNwLFNZ8e

I thought they canceled #wonderman but they are filming outside my job 😳#wandamaximof you are getting a new man 😯 pic.twitter.com/y5WLWu4fAf