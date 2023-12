Marvel despide a Jonathan Majors (Kang) tras ser declarado culpable de agresión y acoso a su exnovia

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Jonathan Majors, el actor que ha dado vida al personaje de Kang (y sus diferentes variantes) dentro del Universo Cinematográfico Marvel, ya no formará parte del futuro de la franquicia. El estudio capitaneado por Kevin Feige ha decidido prescindir del intérprete después de que Majores fuera eclarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso. La sentencia en la que se fijará la condena se dictará el 6 de febrero. Los cargos conllevan una pena de hasta un año de prisión.

El veredicto fue emitido por un jurado de seis personas que también declaró a Majors culpable de los otros dos cargos que se presentaron en su contra, agresión intencionada en tercer grado y acoso con agravantes en segundo grado. Poco tiempo después de la noticia, un representante de Marvel Studios, cuya identidad no fue revelada, anunció el despido de Majors.

"Un representante del estudio confirmó la noticia sobre su decisión de no seguir adelante con Majors en el UCM", señala de forma escueta una información publicada por Deadline recogida por CulturaOcio.com.

Tras hacer su debut en el último capítulo de la primera temporada de Loki en 2021, donde dio vida a una de sus variantes conocida como El Que Permanece, Majors tuvo papel relevante en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023), donde encarnó a Kang, el villano principal, y se sentarían las bases para sus futuras apariciones en las próximas cintas de Vengadores: The Kang Dynasty y Secret Wars.

Pero, a pesar de acumular otros títulos de notoriedad fuera también del UCM como Nación cautiva (2019) de Rupert Wyatt, Da 5 Bloods: Hermanos de armas (2020) de Spike Lee, la serie Territorio Lovecraft (2020), el western de Netflix Más dura será la caída o la tercera entrega de Creed, el estallido de este caso de agresión y violencia de género frenó en seco la prometedora carrera del actor de 34 años.

De hecho, desde entonces y meses antes de la sentencia han sido constantes los rumores que aseguraban que Marvel Studios estaba barajando la mejor manera de prescindir de su personaje, Kang, el conquistador, que estaba llamado a tomar el testigo de Thanos como gran villano de la macrofranqicia marvelita. Y personaje que volvió a aparecer, en este caso otra variante llamada Victor Timely, que murió en el desenlace la segunda temporada de Loki.

Ahora, tras meses de rumores y especulaciones, la sentencia condenatoria lo aparta UCM dejando al equipo creativo que preside Kevin Feige con dos opciones: prescindir totalmente de su personaje, lo que sería bastante incoherente desde el punto de vista argumental ya que se trata de un elemento clave en la llamada Saga del Multiverso, o elegir a otro actor para que interprete a Kang, igual que ya hizo hace años con Hulk, personaje que primero fue encarnado por Edward Norton pero que, tras diferencias creativas, fue para Mark Ruffalo.

En el juicio, Majors se enfrentaba a cuatro cargos de agresión, acoso con agravantes y hostigamiento después de que el 25 de marzo realizara una llamada a los servicios de emergencia en la que dijo haber encontrado a su expareja, Grace Jabbari, inconsciente en su apartamento. La policía detuvo a Majors tras encontrar aparentes lesiones en Jabbari, entre ellas una laceración detrás de la oreja y un dedo magullado y fracturado. Majors se declaró inocente de todos los cargos.

Jabbari, que compareció como testigo durante los cuatro primeros días del juicio, declaró que Majors le había causado las lesiones durante un altercado en el coche varias horas antes. Declaró que el supuesto incidente se produjo en un coche particular cuando vio un mensaje de texto en el teléfono de Majors que decía: "Oh, cómo me gustaría estar besándote". Jabbari declaró que ella intentó arrebatarle el teléfono a Majors y fue entonces cuando el actor apartó del teléfono de ella, la agarró del brazo y la mano derecha, le retorció el antebrazo y le golpeó la cabeza para quitarle el teléfono.