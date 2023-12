Marvel ya tiene favoritos para dirigir Vengadores: The Kang Dinasty y Secret Wars

Dos de las películas más esperadas por los fans del UCM son Vengadores: The Kang Dinasty y su secuela, Vengadores: Secret Wars. Y tras la salida de Destin Daniel Cretton de la primera, una nueva información ha revelado cuáles son los posibles candidatos que tiene en mente Marvel Studios para reemplazar al cineasta como director, así como quién se pondrá al frente de la segunda entrega.

El hecho de que Cretton haya abandonado la dirección de Vengadores: The Kang Dinasty, no significa ni mucho menos que no vaya a seguir involucrado en el UCM. Su decisión se debe a que ha decidido focalizar sus esfuerzos en otros proyectos de la Casa de las Ideas, como la secuela de Shang-Chi.

Tras su salida, el estudio liderado por Kevin Feige se ha visto en la necesidad de buscar un sustituto para hacerse cargo de la película, cuyo guion correrá a cuenta de Michael Waldron, que ya firmó el libreto de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y según ha revelado el periodista Daniel Ritchman en su cuenta de Patreon, Marvel tiene en mente a los responsables de Loki, Justin Benson y Aaron Moorhead, para ponerse al frente de la quinta entrega de los Vengadores.

Esto es algo que tiene todo el sentido del mundo, ya que, nadie mejor que ellos, conocen la mitología de Kang el Conquistador en el UCM. Pero eso no es todo. Al parecer, Sam Raimi, cuyo nombre ya sonaba desde hace algún tiempo como favorito por el estudio y los fans para dirigir Secret Wars, parece reafirmarse como firme candidato como director de Vengadores 6.

Sin embargo, aún no ha habido confirmación oficial por parte de Feige ni de la propia Marvel. Por lo que, en este sentido, el estudio aún podría hacer varios cambios y asignar finalmente a otros directores al frente de ambas entregas. Lo único seguro por ahora, es que, de un modo u otro, la Casa de las Ideas pondrá fin a su Saga del Multiverso en el UCM con Vengadores 5 y 6.