Filtración masiva de Marvel confirma quién sustituirá a Kang como gran villano del Multiverso en Secret Wars

En pleno revuelo por el despido de Jonathan Majors, el actor que ha dado vida a Kang el Conquistador, Marvel ha sufrido una gran filtración que revela jugosos detalles de las tramas de Capitán América: Brave New World y, especialmente, de Avengers: Secret Wars, el filme que pondrá fin a la Saga del Multiverso.

A través de su perfil de X (Twitter), @MyTimeToShineHello ha publicado dos tuits en los que habla sobre los mencionados filmes. En primer lugar, comenta cómo será el desenlace de la cuarta entrega de Capitán América, que será la primera del Sam Wilson de Anthony Mackie asumiendo el patriótico rol.

Christmas Scoop: Spoilers for Captain America 4 . . . . . . . . Captain America and Red Hulk’s final battle will be at the White House. Goodbye President Ross

"La batalla final del Capitán América y Red Hulk será en la Casa Blanca. Adiós al presidente Ross", indica el insider. De esta forma, confirma lo que se rumoreaba desde hacía meses. Thunderbolt Ross, el personaje que antaño interpretara el fallecido William Hurt y que ahora retoma Harrison Ford, se convertirá en el Hulk Rojo.

Ross comenzará el filme como el nuevo presidente de los Estados Unidos pero, al parecer, acabará convirtiéndose en el gran villano al que el Capitán América deba derrotar. La filtración sugiere que, al final de la cinta, Ross morirá, aunque también podría referirse a que quedará para siempre atrapado en la forma de Red Hulk y no será capaz de volver a su estado humano.

Por otro lado, en lo referido a Avengers: Secret Wars, la filtración apunta a su villano principal. Hasta hace unas semanas se daba por hecho que se trataría de Kang, ya que ha sido el antagonista de toda la Saga del Multiverso. Pero tras el despido de Majors, las opciones están en el aire.

Another one:



Beyonder is still the main villain for Secret Wars that will be their excuse to recast Kang