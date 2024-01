Marvel quiere una estrella de The Walking Dead para sustituir a Jonathan Majors como Kang

MADRID, 2 Ene. (CuturaOcio) -

Después de despedir a Jonathan Majors de su UCM, Marvel ya se plantea buscar a un actor para reemplazarlo. Varios son los nombres propuestos por los fans en las últimas semanas. Y según los últimos rumores, uno de ellos parece haber tomado la delantera para hacerse con el papel.

Según ha informado el insider DanielRPK a través de Patreon, la compañía habría puesto sus ojos en Colman Domingo. El actor nacido en Filadelfia es principalmente reconocido por su papel de Victor Strand en la serie Fear The Walking Dead. Su filmografía también incluye Euphoria, donde interpreta a Ali, trabajo por el que recibió un premio Emmy.

Colman Domingo is being eyed for the role of Kang the Conqueror, should Marvel Studios decide to recast him.



(via @DanielRPK) pic.twitter.com/AXwxhV2Hsu