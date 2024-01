Los 4 Fantásticos de Marvel ya tiene protagonistas

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel, está cada vez más cerca. El filme supondrá un nuevo reboot para la familia fantástica. Y después de muchos meses de especulación y negociaciones, La Casa de las Ideas ya ha cerrado definitivamente su reparto.

Así lo ha asegurado el insider Daniel Richtman vía Patreon. La fuente desvela que la compañía ya ha firmado el acuerdo con los cuatro intérpretes que darán vida a Reed Richards (Mr. Fantástico), Sue Storm (La mujer invisible), Johnny Storm (Antorcha humana) y Ben Grimm (La cosa).

Además, Richtman también confirma que el anuncio de los protagonistas de Los 4 Fantásticos llegará muy pronto. Sin embargo, el informe no menciona el nombre de ninguno de los actores elegidos. El secretismo con la película es máximo y entre los rumores tan solo parece haber consenso en quién será Reed Richards.

Pedro Pascal, conocido por el gran público gracias a las series The Mandalorian y The Last of Us, apunta a ser el encargado de llevar al inteligente superhéroe elástico a la gran pantalla en la nueva adaptación. En el caso de los otros tres integrantes de la familia fantástica no está tan claro, aunque también hay claros favoritos.

Para el papel de Sue Storm, Vanessa Kirby es uno de los nombres que encabeza las apuestas. Conocida por sagas como Misión Imposible y filmes como Napoleón, la joven daría el salto al Universo Cinematográfico de Marvel tomando el testigo de Kate Mara y Jessica Alba.

Joseph Quinn, que alcanzó la fama mundial gracias a su querido Eddie Munson en Stranger Things, podría ser Johnny Storm en Los 4 Fantásticos. Y en el caso de Ben Grimm, uno de los nombres que más suenan es el de Ebon Moss-Bachrach, reciente ganador del Emmy a mejor actor de reparto por The Bear. El intérprete ya sabe lo que es trabajar dentro de Marvel, pues apareció en la serie The Punisher.

A todos ellos podrían unirse Cillian Murphy (Oppenheiemr, Peaky Blinders) o Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal) como el malvado Doctor Doom. Los 4 Fantásticos tendría previsto comenzar el rodaje en verano de 2024. La cinta está anunciada para el 30 de abril de 2025.