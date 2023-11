Marvel quiere a Cillian Murphy como el Doctor Muerte (Doctor Doom)

MADRID, 27 Nov. (CulturOcio) -

En las últimas semanas, los rumores sobre el reparto de Avengers: Secret Wars y el resto de proyectos del UCM están volviendo a ser noticia. Durante la huelga, Marvel Studios mantuvo parado el desarrollo de sus siguientes películas, pero tras el regreso de los actores al trabajo parece haberse puesto manos a la obra de nuevo. Las últimas informaciones apuntan nada menos que a Cillian Murphy.

El insider @MyTimeToShineHello ha publicado en su cuenta de X (Twitter) que la compañía está buscando a un intérprete que dé vida al Doctor Muerte (Doctor Doom). Este villano sería el principal antagonista de Secret Wars, sustituyendo al Kang de Jonathan Majors.

El comunicador ha asegurado que Murphy es el principal candidato de Marvel para interpretar al Doctor Muerte en la película. Por el momento se trata tan solo de un rumor, aunque cada vez son más fuentes las que apuntan a que el personaje será la gran amenaza de los superhéroes del UCM en dicho proyecto.

Cillian Murphy is Marvel's top choice to play Doctor Doom in the MCU pic.twitter.com/fX5MJYpHyD

En los cómics el Doctor Muerte es uno de los principales villanos de Los 4 Fanáticos en particular... y de todo el Universo Marvel en general. Sin embargo, pese a que el estudio está preparando una película sobre la familia fantástica, todo apunta a que el malvado personaje no aparecerá. Como mucho, según indica el insider CanWeGetSomeToast, será un simple cameo.

Doctor Doom will most likely NOT appear in Matt Shakman’s ‘FANTASTIC FOUR’.



He will cameo at best. https://t.co/uSAh1SshbB pic.twitter.com/xQofVVylAh