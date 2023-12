Tras el fracaso histórico de The Marvels Disney toma medidas drásticas en el UCM

Tras el fracaso histórico de The Marvels Disney toma medidas drásticas en el UCM

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

The Marvels ya es, oficialmente, el peor estreno en la historia del Universo Cinematográfico Marvel. Con una taquilla global que no supera los 200 millones de dólares, la decepción ha sido tal que el filme dirigido por Nia DaCosta marcará un punto de inflexión en el UCM. Y es que, después de este sonoro batacazo, Disney ha anunciado que ya no informará de su recaudación durante los fines de semana, algo que nunca antes había ocurrido con ninguna de las películas de Marvel Studios.

Aunque la cinta protagonizada por Brie Larson (Carol Danvers/Capitana Marvel), Imán Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel) y Teyonah Parris (Mónica Rambeau) todavía continúa en cartelera en no pocos cines, lo cierto es que su gasolina se agota rápidamente. Según diversos analistas, parece seguro que terminará su carrera como el filme menos taquillero de los 33 largometrajes que, estrenados durante los últimos 15 años, componen la macrofranquicia orquestada por Kevin Feige.

Hasta el momento, la secuela de Capitana Marvel ha recaudado 197 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales solo 80,7 millones pertenecen al principal mercado, el norteamericano. The Marvels se convertirá así en la primera película del MCU que no supere la barrera de los 100 millones de dólares en la taquilla USA. También significa que El increíble Hulk, la cinta estrenada en 2008 y que recaudó un total de 265 millones de dólares en todo el mundo, ya no será la película menos taquillera del UCM.

Pero el elemento clave para ponderar la magnitud del batacazo de The Marvels es el hecho de que el Hulk de Edward Norton contó con un presupuesto de unos 137 millones de dólares, mientras que la más reciente película de la factoría costó unos 220 millones. Por tanto, las pérdidas van a ser mucho mayores aunque ahora no se podrán calcular con exactitud, ya que Disney ha anunciado que dejará de informar de la marcha en taquilla del filme.

"Ahora que la taquilla de 'The Marvels' está decayendo, dejaremos de informar sobre las recaudaciones internacionales/globales de este título durante los fines de semana", reza el escueto comunicado remitido por la compañía a Variety y recogido por CulturaOcio.com. Da la sensación, por tanto, de que el estudio ha tirado la toalla, algo inédito en producciones de la envergadura propia de las del UCM.

En todo caso, el fiasco de The Marvels parece confirmar la tendencia que apunta al evidente desgaste del cine de superhéroes. Y es que este año, salvo contadas excepciones que pueden reducirse a dos títulos (Guardianes de la Galaxia Vol. 3 que recaduó 845 millones de dólares y la cinta de animación Spider-Man: Cruzando el Multiverso que amasó 690 millones) o tres incluyendo (Ninja Turtles: Caos mutante, que recaudó 180 millones de dólares que suponen un éxito modesto teniendo en cuenta su reducido presupuesto) el resto de filmes del género no han cumplido con las expectativas.

Y es que parece que los días en que las películas de superhéroes rozaban los 1.000 millones de dólares en taquilla de forma habitual han quedado atrás. Así Ant-Man y la Avispa: Quantumania, la otra cinta del UCM, tampoco cumplíó con las previsiones quedándose en los 476 millones de dólares en todo el mundo.

Pero en el lado de DC, cuyo universo cinematográfico da sus últimos estertores antes del reinicio capitaneado por James Gun, la concatenación de fiascos ha sido la única constante. The Flash (270 millones de dólares ), Shazam! La furia de los dioses (133 millones) y Blue Beetle (129 millones) han sido los últimos clavos en el ataud del Snyderverse que pondrá su punto y final con el estreno en unos días de Aquaman y el Reino Perdido. Y las previsiones para la secuela protagonizada por Jason Momoa no son tampoco muy halagüeñas.

LOS SUPERHÉROES ECHAN EL FRENO

Datos que explican por qué Marvel Studios ha decidido echar el freno y, obligado en gran medida también por los retrasos derivados de las huelgas de guionista y actores, solo estrenará una película en 2024. Se trata de Deadpool 3, el primer filme del personaje de Ryan Reynolds ya dentro del UCM que contará además con el regreso de Hugh Jackman como Lobezno. Un filme muy esperado, sí, pero cuya calificación R (solo para adultos) puede jugar en su contra en lo que a la taquilla se refiere en un momento tan delicado. La cinta verá la luz el 26 de julio.

También hay frenazo absoluto en DC. A la espera de que James Gunn ponga la piedra angular del nuevo universo cinematográfico de la factoría con el estreno en de Superman: Legacy, una única película basada en personajes de DC llegará a los cines en 2024. Se trata de Joker: Folie a Deux, la secuela de la cinta con la que Joaquin Phoenix ganó el Oscar relatando los orígenes de la némesis más emblemática de Batman... sin Batman. Una secuela de nuevo dirigida por Todd Phillips, que contará con Lady Gaga como Harley Quinn y que se estrenará el 4 de octubre.

Diferente es el caso de Sony, que el próximo año pisará el acelerador y estrenará tres películas derivadas del Universo Spider-Man: Madame Web, que se estrenará el 16 febrero protagonizada por Dakota Johnson y Sydney Sweeney; Kraven el cazador, que con Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe y Ariana DeBose al frente de su reparto verá la luz el 30 agosto; y Venom 3 que, de nuevo con Tom Hardy como protagonista, llegará a los cines el el 8 de noviembre del próximo año.