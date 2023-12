Filtración masiva de Deapool 3 conecta con Capitán América y Caballero Luna

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 verá la luz en cines el 3 de julio de 2024 con el regreso de Hugh Jackman como Lobezno. Y mientras se acerca la fecha de estreno, han salido a la luz nuevas imágenes del set de rodaje que revelan la conexión que tendrá la cinta protagonizada por Ryan Reynolds con el Caballero Luna (Moon Knight) y el Capitán América de Marvel.

La tercera entrega del mercenario bocazas se está convirtiendo en una de las películas más esperadas por los seguidores marvelitas. Y no solo porque Jackman encarne nuevamente a Logan ya dentro del UCM, sino también porque recuperará a algunos viejos conocidos de los X-Men en la gran pantalla como Tyler Mayne, retomando su papel del feroz mutante, Dientes de Sable.

Ahora, las expectativas por la cinta de Shawn Levy se han disparado después de que unas nuevas imágenes del set de rodaje hayan revelado su inesperada conexión con el Capitán América y Marc Spector, más conocido como el Caballero Luna.

La primera de estas fotografías, que ya corren como la pólvora en Internet, muestran a Reynolds y Jackman enfundados en sus respectivos trajes de Deadpool y Lobezno junto al equipo de rodaje en un páramo desértico donde se encuentra aparcada una furgoneta que a muchos les resultará más que familiar.

New set photos from ‘DEADPOOL 3’ reveal some vehicles that will be featured in the film.



One vehicle seems the cupcake van from Moon Knight, but modified.



Another vehicle seems to be the Red Skull’s car from Captain America: The First Avenger. pic.twitter.com/45gRIA6C3R