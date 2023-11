Bob Iger señala a los culpables del fracaso de The Marvels

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

The Marvels ha sido uno de los mayores fracasos del Universo Cinematográfico de Marvel en términos económicos. La película se convirtió en el peor estreno de la historia de la franquicia, que suma ya 15 años y decenas de proyectos. Y la recepción de crítica y público también ha sido negativa. Bob Iger, presidente de Disney, ha señalado el motivo.

El ejecutivo acudió al evento The New York Times' DealBook Summit. En él, reconoce que el filme no ha funcionado como debería y apunta la causa a la fase de producción. "The Marvels se rodó durante el COVID", comienza su explicación Iger.

"No hubo tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde tenemos ejecutivos que supervisan lo que se hace día tras día", continúa el máximo mandatario de La Casa del Ratón. Con estas palabras, Iger achaca los problemas de The Marvels a una falta de control creativo durante la confección de la película.

En todos los proyectos del UCM, Kevin Feige acostumbra a tener todo un equipo de ejecutivos observando y gestionando los rodajes. Algunos de ellos son los productores Louis D'Esposito, Stephen Broussard o Nate Moore. El presidente de Marvel siempre trata de mantener estable y coherente la narrativa central, el tono y la calidad de la franquicia. Algo que, debido al COVID-19, no pudo llevarse a cabo de manera tan exhaustiva en The Marvels.

En cualquier caso, las declaraciones de Iger han sido vistas por muchos fans como un ataque frontal a la directora de la película, Nia DaCosta. Y es que, en 2023 el filme no ha sido el único de Disney que no ha cumplido las expectativas. A la lista se suman cintas como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o Indiana Jones y el Dial del Destino, entre otras.

Sin embargo, los defensores de The Marvels puntualizan que nadie ha sugerido que los directores Peyton Reed o James Mangold hubieran necesitado mayor supervisión para poder tener éxito. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la última entrega del UCM está sufriendo mucho en taquilla, donde tras casi tres semanas aún no alcanza los 200 millones de dólares, cuando su presupuesto fue de 270 millones.