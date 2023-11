El desastre de The Marvels es histórico y peor de lo esperado

El desastre de The Marvels es histórico y peor de lo esperado - MARVEL STUDIOS

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

The Marvels en riesgo de ser la película menos taquillera en toda la historia del Universo Cinematográfico Marvel. Tras su estreno el pasado 9 de noviembre, los espectadores no están respondiendo y, en sus segundo fin de semana, la cinta protagonizada por Brie Larson (Carol Danvers/Capitana Marvel), Imán Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel) y Teyonah Parris (Mónica Rambeau) ha experimentado la mayor caída en la historia dentro del UCM y corre el serio riesgo de ser la menos taquillera de la franquicia marvelita.

El temido batacazo en taquilla de The Marvels es ya una realidad confirmada. El filme se ha convertido en el peor estreno en los 15 años de historia de la macrofranquicia quedándose por debajo de los pronósticos en la taquilla tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. En su primer fin de semana recaudó tan solo 110 millones en taquilla. De ellos, 47 millones que corresponden al principal mercado, el estadounidense, donde es el peor estreno de toda la saga marvelita.

En estos momentos el acumulado en taquilla del la cinta dirigida por Nia DaCosta supera los 161 millones de dólares. Y, según recoge Comicbookmovie.com, los últimos datos estadísticos, The Marvels concluirá su paso por los cines con una recaudación de entre 210 y 240 millones de dólares en todo el mundo. Lo que significaría no solo que no recuperará lo invertido en su producción y a la partida adjudicada a la promoción de la película, sino que también estaría por debajo de los 265 millones de dólares recaudados por El Increíble Hulk en 2008.

La película tenía asignados alrededor de los 270 millones de dólares para su producción. Un presupuesto escandalosamente superior al de otros filmes del estudio liderado por Kevin Feige y posicionándose cerca de los 356 millones de dólares que le costó a Joe y Anthony Russo Vengadores: Endgame, la que es hasta la fecha la producción más cara del UCM. Por el momento habrá que esperar para averiguar si finalmente recupera o no su inversión antes de cerrar su paso por la gran pantalla. Así como el hecho de si tendrá o no secuela, aunque no parece algo probable dada su fría acogida en los cines.