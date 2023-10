Las dos estrellas del Universo Marvel a las que Kevin Feige se niega a volver a contratar

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel, la saga más importante del cine actual en cuanto a números se refiere, ha visto pasar por ella a innumerables actores, directores y guionistas. Sin embargo, de entre todas las estrellas que la compañía ha tenido en sus 15 años, hay dos a los que Kevin Feige se niega a volver a contratar.

Los autores Joanna Robinson, Dave Gonzalez y Gavin Edwards acaban de publicar el libro MCU: The Reign of Marvel Studios. En él se detallan muchos secretos sobre cómo funciona el estudio de La Casa de las Ideas por dentro. Y entre otras cosas se especifica que Feige acabó tan harto de dos estrellas que no piensa volver a contar con ellos nunca más.

"Si los Inhumanos pudieran ser reinstaurados, aparentemente todos en la historia del UCM estarían en la lista de contactos de Feige, excepto Edward Norton, el primer Bruce Banner de la franquicia, y Joss Whedon, cuyos personajes de Agentes de S.H.I.E.L.D. permanecen en el limbo", recoge el libro.

El CEO de Marvel Studios habría acabado de malas maneras tanto con el actor del primer Hulk de la saga como con el director de Los Vengadores y creador de la citada serie spin-off. En el caso de Norton, sus desavenencias creativas con la compañía durante el rodaje de El Increíble Hulk son de sobra conocidas, lo que le costó el papel en favor de Mark Ruffalo.

"Hemos tomado la decisión de no traer de vuelta a Edward Norton para interpretar el papel principal de Bruce Banner en Los Vengadores. Nuestra decisión no se basa en factores monetarios, sino que está arraigada en la necesidad de un actor que encarne la creatividad y el espíritu colaborativo de nuestros otros talentosos miembros del reparto", publicaba por aquel entonces Feige en un comunicado. Tan intensas fueron las diferencias entre ambos que, una década después, su posición sigue inalterada.

En lo referido a Whedon, tras estrenar con éxito la primera película de Los Vengadores, se encargó de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero Feige no acabó contento con el resultado. Algunas partes de la serie contradecían lo que estaba pasando en las películas. Por eso, el ejecutivo aseguró que ni esa ni ninguna otra serie de Marvel anterior a Bruja Escarlata y Visión formaba parte del canon oficial del UCM. Después, en 2015, Whedon puso fin a su relación con Marvel tras el estreno de Vengadores: La era de Ultrón, que estuvo muy lejos de ser una decepción, pero que no llegó a colmar las altas expectativas generadas.