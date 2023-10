Spider-Man: Cruzando el Multiverso ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Cruzando el Multiverso ya tiene fecha de estreno en streaming. La segunda entrega de la saga de animación protagonizada por el personaje de Miles Morales llegará a Netflix el próximo 31 de octubre, a tiempo para Halloween.

El segundo filme de la oscarizada saga del Spider-Verso, Spider-Man: Cruzando el Mutiverso, sigue los pasos del joven Morales, que tras reencontrarse con Gwen Stacy, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidergente encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere.

His name is Miles Morales. He was bitten by a radioactive spider. I'm pretty sure you know the rest. Spider-Man: Across the Spider-Verse comes to Netflix in the US on October 31!!! pic.twitter.com/kQsnbSK16i