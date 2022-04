Esta es la escena de Spider-Man: No Way Home que hizo llorar a Alfred Molina (Doctor Octopus)

Alfred Molina (Doctor Octopus) en una escena de Spider-Man: No Way Home

En 2004, Alfred Molina dio vida a Doctor Octopus en Spider-Man 2 y el año pasado recuperó sus enormes tentáculos mecánicos para volver a interpretar al poderoso villano en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

Si bien reencontrarse con el Spider-Man de Tobey Maguire hizo que le afloraran muchos buenos recuerdos, el actor ha confesado en el podcast Household Faces que hubo una escena en particular que le hizo hasta llorar de la emoción.

"Hubo una escena en la que de repente me encuentro con Tobey y me dice '¿Cómo está, doctor?' a lo que le contesto 'Dios mío, es bueno verte'. Se me pusieron llorosos los ojos en esa escena", recuerda Molina. "Fue un momento encantador, como volver a ver a Tobey. Nos reímos en el plató sobre... Algo que dije, creo, como: 'Estoy aterrorizado de que pueda ser un poco mayor para esto'", continúa.

Spider-Man: No Way Home logró reunir a tres generaciones de Spider-Man juntas, con el ya nombrado Tobey Maguire, Andrew Garfield y el Peter Parker más reciente, Tom Holland. Tras saber esto, Molina tenía mucha curiosidad en conocer cómo Jon Watts, director de la cinta, pensaba traer de vuelta a su Doctor Octopus para la nueva entrega del hombre araña.

"Le dije '¿Voy a volver 17 años después de mi muerte?' y él respondió, 'No, vamos a retomarlo... justo desde donde lo dejaste'. Algo va a suceder", rememora el actor. "Luego me explicó todo acerca de los diferentes universos existentes y me explotó la cabeza... La película hizo un trabajo extraordinario juntando todos estos universos en un Multivero", concluye.