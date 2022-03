Spider-Man: No Way Home tenía una cuarta variante de Peter Parker

Spider-Man: No Way Home tenía una cuarta variante de Peter Parker - SONY PICTURES

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) deleitó a los fans de Marvel juntando en una misma película a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire como las tres encarnaciones de Peter Parker. Sin embargo, un detalle oculto en el tramo final del filme podría haber desvelado la existencia de una cuarta variante del personaje.

Según informa Vudu, durante el tercer acto de la película, justo cuando el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch se percata de que empieza resquebrajarse tejido del espacio-tiempo, poniendo en riesgo la realidad, la cámara muestra las siluetas de algunos de los villanos que, surgidos de otras líneas temporales del héroe, empiezan a llegar a la realidad del Peter Parker de Tom Holland.

No obstante, entre las muchas y reconocibles efigies como la de Kraven el Cazador o El Lagarto, destaca una fugaz figura con seis brazos. Un detalle que no ha pasado desapercibido para algunos fans que, tras haber visionado la secuencia en múltiples ocasiones, destacan que podría tratarse nada más y nada menos que de otra versión de Peter Parker que en las grapas se tituló La saga de los seis brazos.

Arco argumental sobradamente conocido por los fans del personaje en los cómics de Marvel en el que el trepamuros, en un encomiable esfuerzo por librarse de sus arácnidos poderes tras varios sucesos traumáticos, ingiere un suero experimental en el que había estado trabajando y con el que espera volver a ser un tipo normal.

Contrariamente a lo que supuestamente debía ocurrir, al tomarlo el fluido aumenta sus ya extraordinarias habilidades y fuerza y además le provoca una alteración genética -temporal- que hacen que le crezcan otros cuatro brazos. Peter sufre así una grotesca metamorfosis confiriéndole así la apariencia de una araña.

Publicado en 1971 en los números 100 a 102 de The Amazing Spider-Man, el relato de Stan Lee con Gil Kane a los lápices, también dio lugar al origen de Morbius, el vampiro viviente. Este hecho ha llevado a los fans a especular con la posibilidad de que este Peter Parker con seis brazos pueda cruzarse con la línea temporal de Morbius, el spin-off protagonizado por Jared Leto.

Sin embargo, no hay que olvidar que, según explicó Strange en la película, quienes cruzan los portales multiversales son los enemigos de Spider-Man, como lo hicieron al inicio del filme el Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, el Hombre de Arena y Lagarto. Y dado que esta variante, a pesar de su grotesca apariencia, seguía siendo un héroe y no un villano, cabe la posibilidad de que no se trate del mismo personaje o... que fuera tan solo un travieso guiño a los fans del trepamuros.