Sam Raimi, sobre Spider-Man 4 con Tobey Maguire: "Todo es posible en el Universo de Marvel"

Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-man (2002-2007), regresa al mundo de los personajes Marvel el próximo 6 de mayo con el estreno mundial de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Recientemente, el cineasta ha asegurado que no cierra puertas a volver a dirigir una película de aquel Peter Parker interpretado por Tobey Maguire.

En una entrevista concedida a Fandango, Sam Raimi contestó a una pregunta sobre la posibilidad de dirigir la cuarta entrega de su Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, ya que el actor ha reaparecido en la reciente Spider-Man: No Way Home. "He llegado a la conclusión, después de hacer Doctor Strange, de que todo es posible en el universo de Marvel", ha asegurado el director de 62 años.

"Amo a Tobey. Amo a Kirsten Dunst (Mary Jane). Creo que todo es posible, y realmente no tengo ningún plan. No sé qué es lo que piensa Marvel sobre eso, si estarían interesados en hacerlo ahora mismo y tampoco es algo que yo haya perseguido. Pero suena maravilloso, incluso aunque no fuese una película de Spider-Man. Me gustaría volver a trabajar con Tobey en un rol diferente", prosigue Sam Raimi.

Por último, preguntaron al director estadounidense si estaría dispuesto a volver al Multiverso de Marvel después de dirigir Doctor Strange en el multiverso de la locura. "Sin duda. Es como la mejor caja de juguetes del mundo con la que se puede jugar en Marvel. Me encantaría volver y contar otra historia, especialmente con la gran gestión que tienen allí" finaliza Raimi.

La puerta de Spider-Man 4 está ahora abierta especialmente después del regreso de Maguire en No Way Home, donde encarnó a una de las variantes de Peter Parker y en la que volvió a compartir planos con otros actores de la trilogía de Raimi como Willem Dafoe (El Duende Verde) o Alfred Molina (Doctor Octopus).

Con estas declaraciones, Sam Raimi se une así a Kirsten Dunst, quien encarnó a la primera Mary Jane, y que también manifestó recientemente su ilusión por hacer reaparecer a su personaje ahora ya dentro del Multiverso de Marvel.

Las declaraciones de Raimi han corrido como la pólvora por redes sociales, donde incluso la cuenta oficial de Sony Pictures ha reaccionado pidiendo algo de calma a los fans. "Bueno esto ha sido divertido para nuestras menciones de hoy. Un recordatorio amistoso, solo somos el equipo de redes sociales", tuitearon.