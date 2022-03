Spider-man: No Way Home pierde el Oscar del público ante Zack Snyder y su Ejercito de los muertos

Si en los premios oficiales los Oscar dieron la sorpresa con 'CODA: Los sonidos del silencio' imponiéndose a la gran favorita, 'El poder del perro', en los galardones "no oficiales", los dos premios elegidos por el público a través de sus votos en redes sociales e internet, también hubo vencedores inesperados.

Con el fin de mejorar las audiencias de la gala, sin tener que recurrir a los bofetones por sistema, y acercar más los premios a la gente, la Academia decidió incluir dos reconocimientos que serían elegidos por el voto popular: la película favorita del público del pasado año y la escena favorita de la historia del cine.

Y aunque todo parecía indicar que Spider-Man: No Way Home, el úlitmo taquillazo de Sony Pictures y Marvel, saldría vencedora de este trance, la sopresa la ha dado Zack Snyder y su 'Ejercito de de los muertos'. El filme sobre zombies estrenado en cines se llevó el premio a la película favorita por delante de la 'Cenicienta' de Camila Cabello, de 'El fotógrafo de Minamata' de Johnny Depp, de la propia 'Spider-Man: No Way Home' y el musical 'Tick, Tick... Boom'.

Los fans de Snyder, que ya demostraron su fuerza logrando que viera la luz el montaje del director de Liga de la Justicia de cuatro horas de duración, también lograron que un pasaje de esta cinta fuera escogido como la escena favorita de la historia del cine.

Se trata del momento en el que en el tramo final del filme The Flash, el personaje de Ezra Miller, consigue con su supevelocidad hacer retroceder el tiempo para derrotar a Darkseid. Una escena que fue elegida por delante de la reunión de los tres Peter Parker en 'Spider-Man: No Way Home', la batalla final de 'Vengadores: Endgame', la interpretación de Jennifer Hudson en 'Dreamgirls' y Neo esquivando balas en 'Matrix'.