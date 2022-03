Andrew Garfield da la mejor respuesta sobre The Amazing Spider-Man 3

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Andrew Garfield, ganador del Globo de Oro y nominado al Oscar por su papel en Tick, Tick... Boom! ha dado una divertida respuesta a una pregunta relacionada con su futuro como Peter Parker y la posible The Amazing Spider-Man 3.

Tras su participación en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) junto a Tom Holland y Tobey Maguire, Garfield fue uno de los protagonistas de la alfombra roja de la gala de los Oscar en la que fue entrevistado. Precisamente, una de las preguntas a las que contestó estaba relacionada con su Peter Parker y la posibilidad de que regrese a The Amazing Spider-Man en una tercera entrega.

Ante tal cuestión, la respuesta de Andrew Garfield no se hizo esperar... y fue de lo más ingeiosa. "Nadie va a creer nada de lo que diga nunca más", ese es mi problema, aseguró a The Hollywood Reporter.

Palabras con las que Garfield aludía así, a los meses en los que, tras los incesantes rumores, especulaciones y filtraciones, negó reiteradamente su participación en la hasta ahora última entrega cinematográfica de la franquicia arácnida.

"No one's going to believe anything I say ever again," said Andrew Garfield when asked for an update on 'The Amazing #SpiderMan 3' pic.twitter.com/ArlvtS201e