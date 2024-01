Las 10 películas menos taquilleras de Marvel

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Desde que se estrenase la primera entrega de Iron Man en 2008, con su universo cinematográfico Marvel Studios se ha caracterizado por convertir en auténticos taquillazos muchas de sus películas. Vengadores: Endgame, que recaudó cerca de 3.000 millones de dólares en taquilla es el mayor exponente de años y años del éxitos... y también algunos fiascos.

Y es que no todas las películas o series del UCM, han funcionado como se esperaba, tal y como ha demostrado su último lanzamiento, The Marvels, que ya es oficialmente el peor estreno del estudio liderado por Kevin Feige. Pero no fue su único fracaso, estas son las 10 películas de Marvel menos rentables clasificadas de mayor a menor recaudación según la taquilla.

IRON MAN (2008)

En 2008 los espectadores le daban la bienvenida al UCM. Con un presupuesto de 140 millones de dólares, Jon Favreau no solo sentó las bases sobre las que Marvel sustenta su universo cinematográfico con Iron Man, también amasó 585 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiendo a Robert Downey Jr. en Tony Stark.

ANT-MAN (2015)

Marvel invirtió 130 millones de dólares para convertir a Paul Rudd en Scott Lang, alias, Ant-Man. Dirigida por Peyton Reed en 2015, la cinta recaudó poco más de 57 millones de dólares, aunque, finalmente, en la taquilla global, terminó amasando cerca de 520 millones de dólares.

ANT-MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANÍA

Estrenada en 2023, la tercera entrega de Ant-Man tenía todos los ingredientes necesarios para ser un taquillazo y un presupuesto de 200 millones de dólares. Pero ni siquiera la llegada de Jonathan Majors al UCM como Kang el Conquistador consiguió que la cinta fuese lo bastante rentable, recaudando 576'1 millones de dólares en la taquilla mundial.

THOR (2011)

Kenneth Branagh contó con 150 millones de dólares para adaptar el Asgard de Marvel al UCM con Chris Hemsworth convertido en Thor. Y aunque su estreno en 2011 no resultó tan exitoso como se esperaba en la taquilla, logró recaudar 449'3 millones de dólares en todo el mundo, cifra que sería superada con creces en las siguientes entregas de la saga.

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS

En plena cúspide de la pandemia por coronavirus, se estrenaba Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos. La película contó con un presupuesto de 150 millones de dólares y pese a las buenas críticas, solo amasó 432'2 millones de dólares en la taquilla mundial.

ETERNALS (2021)

Si hubo un sonoro fracaso por parte de Marvel, ese fue Eternals. A pesar de sus 200 millones de presupuesto, el filme de Chloé Zhao supuso toda una decepción que se saldó en la taquilla mundial con poco más de 402 millones de dólares.

VIUDA NEGRA (2021)

En 2021, la Casa de las Ideas le dio a Scarlett Johansson su propia película en solitario, Viuda Negra. La película, situada antes de que Natasha Romanoff se uniese a los Vengadores, contó con unos módicos 80'4 millones de dólares y recaudó a nivel mundial cerca de 380 millones de dólares.

CAPITÁN AMÉRICA: EL PRIMER VENGADOR (2011)

Joe Johnston se adentró en el UCM narrando el origen de Steve Rogers en Capitán América: El primer vengador. La cinta, que contó con un presupuesto de 140 millones de dólares, catapultó al estrellato a Chris Evans y recaudó 370'6 millones de dólares a nivel mundial.

EL INCREÍBLE HULK (2008)

Dirigida en 2008 por Louis Leterrier, El increíble Hulk, es de lejos una de las películas Marvel menos rentable. Ni su presupuesto de 150 millones de dólares ni Edward Norton como Bruce Banner consiguieron salvar la película, que recaudó unos paupérrimos 264'8 millones de dólares en la taquilla mundial.

THE MARVELS (2023)

Dirigida por Nia DaCosta, The Marvels es ya la cinta con mayor presupuesto de la Casa de las Ideas con sus 220 millones de dólares, y también la menos rentable. El regreso a los cines de Brie Larsson como la Capitana Marvel no funcionó como se esperaba, recaudando unos irrisorios 204'7 millones de dólares en todo el mundo.