Robert Downey Jr. reniega de Iron Man y Marvel al elegir sus películas más importantes

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. consolidó su trayectoria gracias a películas como Chaplin o Asesinos natos, pero su carrera fue un paso más allá en 2008, cuando interpretó por primera vez a Tony Stark en Iron Man. El filme fue el inicio de su largo camino en el Universo Cinematográfico Marvel y, pese a la importancia que ha tenido para él ese papel, el actor ha sorprendido al revelar cuáles cree que son sus dos películas más importantes.

En una entrevista con The New York Times, Downey Jr. hizo un sorprendente repaso a su carrera. "Terminé el contrato con Marvel y luego rápidamente fiché por lo que prometía ser otra franquicia potencialmente grande, divertida y bien ejecutada con Las aventuras del Doctor Dolittle. Tenía algunas reservas. Mi equipo y yo parecíamos demasiado entusiasmados con el trato y no lo suficientemente entusiasmados con los méritos de la ejecución. Pero en ese momento yo era a prueba de balas. Yo era el gurú de todas las películas del género", afirmó el actor.

"Honestamente, las dos películas más importantes que he hecho en los últimos 25 años son Cariño, estoy hecho un perro, porque esa fue la película que hizo que Disney me asegurara. Después, la segunda película más importante fue Las aventuras del Doctor Dolittle, porque fue una herida de dos años y medio de oportunidad desperdiciada", confesó.

Brian Robbins es el director de Cariño, estoy hecho un perro, cinta de 2006. Tim Allen encarna a Dave Douglas, un hombre que es infectado accidentalmente con un suero secreto que trasformaba su cuerpo en el de un perro. Convertido en la mascota familiar, Dave descubrirá los secretos y sueños de su familia y deberá detener al malvado doctor que controla el peligroso suero. El reparto también incluye a Kristin Davis y Danny Glover.

Las aventuras del Doctor Dolittle, dirigida por Stephen Gaghan, llegó a los cines en 2020. "Tras perder a su esposa, el famoso doctor se encerró tras los muros de su mansión y dejó de ejercer, pero ahora que la reina ha caído enferma, Dolittle se verá obligado a dejar su vida de ermitaño y salir de nuevo al mundo real, afrontando todos sus miedos en una aventura épica", reza la sinopsis.

Lo que ha llamado la atención es la forma en que Downey Jr. se ha referido a otros de sus proyectos, ya que, por ejemplo, definió Vengadores: La era de Ultrón como "contenido". También empleó este término para hablar de Robert Downey Sr., documental de Netflix que retrata la carrera de su padre como director de cine.

"Para la gente, solamente era un contenido en el que podrían haber elegido hacer clic para verlo o no. Es una forma de recordarme que solo porque esto puede ser lo más importante con lo que me comprometo en una cámara, no significa que no sea contenido para todos los demás", esgrimió.