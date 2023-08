Filtrados los golosos títulos falsos de Vengadores: The Kangy Dynasty y Secret Wars

Como bien saben los fans de Marvel desde hace ya más de un año, las próximas entregas de los Vengadores llevarán por título The Kangy Dynasty y Secret Wars y su estreno, tras los últimos retrasos motivados por la huelga, está previsto para 2026 y 2027. Pero de cara a su producción, y como suele ser habitual dentro del UCM, el equipo de Kevin Feige ha rebautilzado las dos películas para intentar esquivar las inevitables filtraciones.

Es común que las películas del Universo Cinematográfico Marvel utilicen denominaciones distintas a los títulos oficiales, los conocidos en inglés como 'working titles', para intentar evitar filtraciones. Y según informa The Cosmic Circus, ya se conocen los títulos falsos que tendrán Vengadores: The Kang Dynasty y Vengadores: Secret Wars.

Durante producción, las dos nuevas reunirones de los superhéroes del UCM se conocerán como Apple Pie 1 (Tarta de manzana 1) y Apple Pie 2 (Tarta de manzana 2). Curiosas e irónicas denominaciones que van en la línea de otros 'títulos antispoilers' que han tenido otras producciones marvelitas como por ejemplo Mary Lou, que fue el título falso de Vengadores: Infinity War o After Party, nombre que se dio a Vengadores: La era de Ultrón.

Marvel Studios ha ofrecido aún demasiados detalles de la quinta y sexta entrega de Vengadores, aunque el guionista Jeff Loveness, quien también escribió Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, ha sugerido que en The Kang Dynasty morirán varios personajes mientras preparan el escenario de la gran batalla para la siguiente película.

Dirigida por Destin Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) The Kang Dynasty, que inicialmente estaba prevista para mayo de 2025, no verá la luz hasta un año después, 1 de mayo de 2026, tras ser retrasada por la huelga de guionistas y actores. Igual suerte corrió su secuela, Secret Wars que dirigida por Michael Waldron (Doctor Strange) no llegará a los cines hasta el 7 de mayo de 2027.