Chris Evans quiere volver al UCM como Capitán América de Marvel: "No es por dinero"

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

El Capitán América de Chris Evans fue uno de los grandes pilares sobre los que se sustentó la primera era del Universo Cinematográfico Marvel. A pesar de haberse despedido del personaje en Vengadores: Endgame, el actor siempre ha coqueteado con la posibilidad de regresar a Marvel como Steve Rogers. Un retorno muy esperado por los fans ante el que se muestra más que receptivo.

Ya a su paso por la Chicago Comic & Entertainment Expo celebrada el pasado mes de abril, Evans comentó que el centinela de la libertad significaba mucho para él. Es más, aseguró que aún quedaban muchas historias del primer vengador por contar.

De hecho, a pesar de que en aquel momento no contemplaba su inmediato regreso al UCM como Steve Rogers, Evans siempre ha dejado la puerta abierta. Desde entonces, los rumores sobre su posible vuelta como el Capitán América se han ido incrementando.

No es de extrañar, por tanto que cuando en una reciente entrevista con GQ le preguntaron si se planteaba regresar a Marvel, la respuesta de Evans fue esperanzadora. "Sí, es posible. Nunca diría nunca porque fue una experiencia maravillosa y es algo que aprecio mucho y de lo que estoy muy orgulloso. Y como ya he dicho antes, a veces no puedo creer que haya ocurrido", comentó el actor.

"Pero no me gustaría que pareciera que lo hago por dinero, o si considero que no está a la altura de las expectativas, o si sintiese que no está conectado con lo original. Por lo que, de momento, no", concluye Evans, que antes de ser el Capitán América de Marvel fue Johnny Storm, alias la Antorcha Humana de Los 4 Fantásticos, en la cinta que dirigió Tim Story en 2005 y su secuela en 2007.

La primera aparición de Evans en la saga marvelita tuvo lugar en Capitán América: El primer vengador, cinta estrenada en 2011. Desde entonces, repitió como uno de los personajes troncales de la franquicia en hasta siete ocasiones, además de varios cameos en otras cintas del UCM. Y pese a haber puesto punto y final a la historia de su Steve Rogers, gracias a la apertura del multiverso en la narrativa es posible que pueda volver una vez más como una variante.

Y a pesar de que Evans no descarte regresar al UCM en el futuro como Steve Rogers su legado como centinela de la libertad parece estar en buenas manos. En concreto, las de Anthony Mackie, quien asumirá el manto y el escudo del héroe de las barras y estrellas cuando el próximo 26 de julio llegue a los cines la cuarta entrega de la franquicia, Capitán América: Brand New World.