La temporada 2 de Harry Potter ya tiene a sus James y Lily Potter y a otro de los Weasley - PERCY WALKER-SMITH/RUTH CRAFER Y HARRY LIVINGSTONE

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Harry Potter y la piedra filosofal llegará a HBO Max el 25 de diciembre. A la espera de su estreno, la plataforma ha anunciado tres nuevas incorporaciones para su segunda temporada. Se trata de los actores que interpretarán en ella a los padres del joven mago y a otro miembro de la familia Weasley, que no apareció en las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe.

A través de su Instagram, HBO Max ha anunciado que Harry Gilby (Tolkien) interpretará a Charlie Weasley en Harry Potter y la cámara secreta, mientras que Jasper Talbot y Hannah Chinn serán los encargados de encarnar a James y Lily Potter, respectivamente.

De este modo, Gilby, Talbot y Chinn se unen a Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Bonnie Hill como Ginny Weasley, Lenny Rush como Dobby, Billy Barratt como Tom Ryddle, Rafe Spall como Arthur Weasley, Molly Hewitt-Richards como Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose como Colin Creevey, entre los nombres ya anunciados para la segunda temporada de la ficción.

CHARLIE WEASLEY Y OTROS PERSONAJES QUE NO APARECIERON EN LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER

Como bien recordarán los fans más acérrimos de la obra de J. K. Rowling, Charlie Weasley es el segundo de los siete hijos de Arthur y Molly Weasley. Aunque se le menciona en Harry Potter y la piedra filosofal, el personaje no hace acto de presencia hasta la cuarta novela, Harry Potter y el cáliz de fuego.

Llegados a este punto, conviene señalar que, aunque Charlie Weasley nunca aparece físicamente en las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, sí se le menciona en la primera entrega de la franquicia. Además, aparece brevemente en una fotografía familiar en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en la que los Weasley posan durante sus vacaciones en Egipto.

No obstante, Charlie Weasley no es el único personaje que se quedó fuera de las películas de Harry Potter. Peregrine Derrick, Nicolas Flamel, Perenelle Flamel, el profesor Binns y Peeves tampoco llegaron a aparecer en la saga cinematográfica, pese a formar parte de las novelas.

En cuanto a James y Lily, aunque ambos fallecieron cuando Harry era tan solo un recién nacido, su legado y el papel que desempeñaron en su vida siguen siendo fundamentales a lo largo de toda la historia.

"Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura.

Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el coraje para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", reza la sinopsis de la primera temporada.

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Katherine Parkinson como Molly Weasley, entre otros muchos.