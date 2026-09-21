Primer vistazo a las varitas de Harry Potter, Hermione y compañía en la serie de HBO Max

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Harry Potter, que adaptará el primer libro de la saga superventas de J. K. Rowling, llegará a HBO Max el próximo 25 de diciembre. Aunque similar a la adaptación cinematográfica (no en vano bebe del mismo material original), la serie promete ofrecer su propia visión de elementos ya conocidos y ejemplo de ello es el diseño de las varitas.

Una publicación en redes sociales compartida por HBO Max y la cuenta oficial de Harry Potter ha ofrecido un primer vistazo a las varitas de algunos de los personajes principales y que, como era de esperar, son diferentes de las que se vieron en las películas.

"La varita elige al mago", reza la publicación, que muestra las varitas de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy y Neville Longbotton, que serán encarnados por Dominic McLaughlin, Alastair Stout, Arabella Stanton, Lox Pratt y Rory Wilmot, respectivamente.

De acuerdo con las imágenes, la varita de Harry está hecha de acebo, tiene un núcleo de pluma de fénix y mide 28 centímetros y, según señala su descripción, "comparte un núcleo procedente del mismo fénix" con la de Lord Voldemort.

UNA VARITA MISTERIOSA PARA NEVILLE LONGBOTTON

La varita de Ron perteneció anteriormente a su hermano Charlie, está hecha de madera de fresno, tiene un núcleo de pelo de unicornio y mide 31 centímetros, mientras que la de Hermione está hecha de madera de parra, "un material poco común del que se dice que favorece a quienes buscan un propósito superior", tiene un núcleo de fibra de corazón de dragón y mide 27 centímetros.

Por otro lado, la varita de Draco está hecha de espino blanco, material que, según la tradición "es el más adecuado para los magos con una naturaleza en conflicto", tiene un núcleo de pelo de unicornio y mide 25 centímetros.

En cuanto a la varita de Neville, esta no aparece representada como tal (en su lugar, se encuentra la imagen de una simple rama aparentemente sin tallar) y tampoco se especifican sus materiales o su longitud. Solo se dice de ella que perteneció al padre del muchacho, cuya historia, según recordarán los fans de los libros y las películas, es una de las más trágicas de la saga.