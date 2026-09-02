Ilusionante tráiler de Harry Potter y la Piedra Filosofal: "No podemos protegerlos, solo prepararlos" - HBO MAX

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera temporada de la serie que adaptará de nuevo la saga de J.K. Rowling, llegará a HBO Max estas Navidades. Se trata, sin duda alguna, de los estrenos más esperados del año que presenta un nuevo e ilusionante tráiler.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, muestra a Harry ya en Hogwarts, dispuesto a inciar un nuevo curso junto a sus nuevos compañeros y disfrutar, con la venia de Dumbledore, del banquete inaugural. Tras el fundamental trámite del Sombrero Seleccionador que deben cumplir los novatos, el joven aprendiz de mago tendrá que adaptarse a una realidad totalmente ajena y en la que no lo tendrá nada fácil.

"Todos creen que soy un gran mago... pero no me sale nada", lamenta Harry que tiene que buscar su sitio y ve en el Quidditch su oportunidad para destacar. Pero más allá de los emocionantes e intensos partidos entre casas... son muchos los oscuros secretos que se esconden tras cualquiera de las puertas de la escuela de Magia y Hechicería.

"Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", adelanta la sinopsis oficial.

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

En el elenco de la primera temporada también destacan Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout.

El reparto lo completan Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander.