Daniel Radcliffe bendice al nuevo Harry Potter: "Dominic será mejor que yo" - WARNER

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Daniel Radcliffe, que interpretó durante diez años a Harry Potter en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de J.K. Rowling, ha vuelto a mostrar su apoyo a Dominic McLaughlin, el actor de 11 años que dará vida al personaje en la serie que prepara HBO Max. Además de mostrarse convencido de que su sucesor "será mejor" que él, el británico ha pedido que se deje de comparar a los nuevos actores con el reparto original.

"Estoy seguro de que Dominic será mejor que yo, que fui aprendiendo sobre la marcha. Ahora pienso en lo que hice con mucha más amabilidad y me da menos vergüenza que cuando era más joven, pero durante gran parte de Harry Potter yo aún estaba aprendiendo cómo hacerlo", afirma el actor en una entrevista con ScreenRant, donde también lanza la petición directa de dejar de preguntar a los antiguos protagonistas sobre los nuevos intérpretes y viceversa.

"Cuando eligieron a estos niños, en internet y en todo el mundo empezó aquello de 'Tenemos que cuidar a estos críos'. Y pensé 'Si de verdad lo decís en serio, una de las cosas que podéis hacer es no preguntarme todo el rato a mí y a Rupert [Grint] sobre esto'", apunta Radcliffe, que admite que "me gustaría no ser una especie de fantasma espectral en la vida de estos niños y dejarles simplemente que sigan adelante".

Ese deseo de proteger a los protagonistas de la serie de Harry Potter, que llegará a HBO Max en 2027, no se ha quedado solo en palabras. En noviembre de 2025, el intérprete reveló que envió una carta a McLaughlin para desearle suerte y que "él me respondió con una nota muy amable". "Espero que lo pases lo mejor posible y que lo disfrutes incluso más que yo. Yo lo pasé muy bien, pero espero que tú lo pases todavía mejor", contó Radcliffe sobre el mensaje que escribió.

El reboot televisivo se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de Tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro.

Entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, además de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch, Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.