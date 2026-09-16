La serie de Harry Potter ficha a tres personajes clave para su temporada 2 - HBO MAX/WARNER

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

El 25 de diciembre será cuando aterrice en HBO la serie de Harry Potter que verá a Dominic McLaughlin en el papel del joven mago. Ahora la plataforma de streaming ha confirmado a Rafe Spall para interpretar a Arthur Weasley, además de otros dos fichajes que lo acompañarán en la segunda entrega de la ficción.

HBO ha confirmado a través de Instagram que Spall interpretará a Arthur Weasley, el mago de sangre pura al servicio del Ministerio de Magia y miembro de la Orden del Fénix en la temporada 2 de Harry Potter. Así como también contará con Molly Hewitt-Richards como Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose en el papel de Colin Creevey.

De este modo, el trío de intérpretes se une a los recientes fichajes de Kit Harington, Lenny Rush, Bonnie Hill y Billy Barratt, quienes interpretarán respectivamente en la segunda entrega de la ficción a Gilderoy Lockhart, Dobby, el elfo, Ginny Weasley y Tom Ryddle, el joven y talentoso mago que terminaría convirtiéndose en Lord Voldemort.

EL PADRE DE SPALL PARTICIPÓ EN LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER

Da la casualidad de que Spall es hijo del también actor Timothy Spall, quien interpretó a Peter 'Colagusano' Pettigrew en cinco de las películas de Harry Potter estrenadas durante los 2000 y protagonizadas por Daniel Radcliffe.

Asimismo, conviene recordar que Myrtle la Llorona era un fantasma que habita en Howarts y tiene un papel clave en Harry Potter y la cámara secreta, el segundo relato de la obra escrita por J. K. Rowling. Por su parte, Creevey, además de ser un mago de la casa Gryffindor, era un gran admirador de Harry que destacó por su afición a la fotografía durante su estancia en Hogwarts y también fue un integrante activo del Ejército de Dumbledore.

Durante los acontecimientos de La cámara secreta, Colin fue petrificado por el basilisco, aunque pudo salvarse gracias a la poción de mandrágora que preparó la profesora Sprout