Caos en la temporada 2 de Harry Potter, que retrasa su rodaje: "Todos en Warner están indignados" - HBO MAX

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter ya fue renovada por una segunda temporada, antes incluso del estreno de la primera, que llegará a HBO Max el 25 de diciembre. De hecho, la idea es que la ficción adapte los siete libros de la serie a lo largo de siete temporadas, dedicando una a cada volumen. Sin embargo, la producción está encarando problemas con los guiones que han pospuesto el rodaje de la segunda entrega.

Según informa The Sun, citando fuentes internas, la producción sufre "semanas de retraso". "El rodaje de la segunda temporada debía comenzar en agosto. Teníamos fechas para empezar a rodar, pero los guiones aún no están terminados", ha declarado una fuente al medio, incidiendo en que a los trabajadores no se les está pagando durante estos retrasos.

"Todo el mundo en Warner Bros. está indignado. Las repercusiones económicas son enormes. El rodaje de las escenas principales se ha pospuesto dos meses, hasta octubre", explica la fuente, añadiendo que muchos trabajadores están teniendo problemas para mantener su agenda libre para cuando reanude el rodaje debido a otros compromisos laborales.

La fuente incidía en que está situación en la segunda temporada de la serie "ha causado mucho estrés a todo el mundo" y que lo que ha provocado el retraso ha sido que los guiones definitivos aún no han sido aprobados. "Nos han dicho que hay que retocar varias escenas porque no están del todo bien. Los directivos quieren que todo sea perfecto", asegura.

HARRY POTTER TEMPORADA 2 TAMBIÉN HA SUFRIDO CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA EN SU REPARTO

Cabe recordar que Nicholas Hoult, cuyo fichaje en la serie se confirmó en agosto, finalmente abandonó el proyecto por problemas de agenda, según informaba Deadline. El actor está actualmente filmando la secuela de Superman, Man of Tomorrow, y parece que finalmente no pudo cuadrar ambos rodajes. No obstante, la serie ya ha fichado a su sustituto, Kit Harington, que será el encargado de dar vida al profesor Gilderoy Lockhart.

La temporada 2 de la serie adaptará el segundo libro de la saga escrita por J.K. Rowling, Harry Potter y la cámara secreta, con el protagonista encarando su segundo curso académico en Howgarts. Allí conocerá a Lockhart, un vanidoso mago famoso por publicar varios libros sobre sus hazañas derrotando a peligrosas criaturas, que asume la tarea de enseñar Defensa Contra las Artes Oscuras en el colegio de magia.

La primera entrega, Harry Potter y la piedra filosofal, estará compuesta de ocho capítulos que llegarán semanalmente a HBO Max a patir del 25 de diciembre.