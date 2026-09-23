Kit Harington (Juego de Tronos) rompe su silencio tras su fichaje por la serie de Harry Potter - HBO

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, protagonizada por Dominic McLaughlin, es una de las producciones más esperadas de 2026. Kit Harington será quien interprete en la temporada 2 de la ficción de HBO a Gilderoy Lockhart. Ahora, el actor que dio vida a Jon Nieve en Juego de Tronos ha salido a la palestra para abordar su fichaje en la adaptación televisiva de la obra de J. K. Rowling.

"Soy fan de Harry Potter de toda la vida", admitió Harington a TODAY. "Era fan cuando era niño y, años después, volví a descubrir la saga de adulto escuchando los audiolibros cada noche", explicó.

"Los escucho todas las noches, me ayudan a conciliar el sueño y sé que hay otras personas que hacen lo mismo, así que son unos libros muy importantes para mí", añadió Harington. "Cuando supe que iban a convertirla en una serie, pensé que era una idea fantástica", prosiguió.

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"Me encantan las películas, pero este formato permite explorar los libros mucho más a fondo y, como soy un auténtico apasionado de los libros, me pareció una idea estupenda", afirmó el actor, dejando en claro la razón de querer formar parte de la serie en su segunda temporada.

Lockhart, al que dará vida Harington en Harry Potter y la cámara secreta, es un mago de sangre mestiza y exalumno de Ravenclaw en Hogwarts. Antes de ejercer como profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts, recibió prestigiosos premios, como el de Caballero de la Orden de Merlín de tercera clase.

Por otra parte, aunque Rowling figura como productora ejecutiva de la serie de HBO, no se espera que tenga una participación especialmente activa en el desarrollo de la ficción. La autora apenas se ha pronunciado sobre el nuevo reparto, aunque sí criticó públicamente a los protagonistas de las películas originales de Harry Potter, Daniel Radcliffe y Emma Watson, después de que ambos cuestionaran sus opiniones sobre las personas trans.

De hecho, Rowling llegó a afirmar que Watson es "ignorante de hasta qué punto es ignorante". "La decisión de trabajar con J.K. Rowling no es algo nuevo para nosotros. Llevamos 25 años trabajando con ella. Está bastante claro que esas son sus opiniones personales y políticas, y tiene derecho a defenderlas", afirmó Casey Bloys, CEO de HBO Max, cuando le preguntaron por la polémica postura de Rowling en el podcast The Town.

"Harry Potter no está siendo utilizado para introducir nada de forma encubierta. Y si quieres debatir con ella, puedes hacerlo en Twitter", sentenció Bloys.