La Hermione Granger de la serie de Harry Potter muestra su transformación para la segunda temporada - HBO MAX

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, protagonizada por Dominic McLaughlin como el mago titular, es una de las producciones más esperadas por los fans de la obra de J. K. Rowling. A la espera de su estreno, previsto para el 25 de diciembre en HBO Max, Arabella Stanton, la actriz que toma el relevo de Emma Watson como Hermione Granger tras encarnarla en la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, ha adelantado el 'look' con el que dará vida al personaje de cara a la temporada 2.

En la imagen que Stanton ha compartido en Instagram, la actriz luce una apariencia más madura, con el cabello más largo y oscuro, además de una blusa blanca para intérprete a Hermione. Por lo que todo apunta a que la intérprete se está preparando para rodar la segunda entrega de la serie: Harry Potter y la cámara Secreta.

Asimismo, entre las imágenes compartidas por Stanton también pueden verse varias fotografías en las que posa con distintos atuendos mientras sonríe. La publicación llega apenas unos días después de que se diera a conocer que HBO Max ya está preparando la segunda temporada.

HBO QUIERE REDUCIR EL TIEMPO ENTRE TEMPORADAS

Según indicaba ProductionList.com, el rodaje comenzará este mismo mes de agosto, a pesar de que la primera entrega no se estrenará hasta el próximo 25 de diciembre en HBO Max. Se trata de un calendario especialmente ajustado, pero responde a la necesidad de rodar las temporadas con rapidez para evitar que los jóvenes protagonistas envejezcan demasiado entre una entrega y otra, ya que la historia sigue su evolución durante el tiempo que pasan como estudiantes en Hogwarts.

De hecho, el CEO de HBO Max, Casey Bloys, ya explicó el pasado noviembre, durante la presentación de contenidos de la compañía en Nueva York, que ese era uno de los principales motivos para reducir al máximo el tiempo entre temporadas. Por otro lado, la temporada 2 de Harry Potter adaptará La cámara secreta, la segunda novela de la saga escrita por Rowling.

La historia seguirá a Harry durante su segundo curso en Hogwarts, cuando el heredero de Salazar Slytherin abre la legendaria Cámara Secreta y libera a un monstruo que deja petrificados a varios alumnos. Además, esta nueva entrega también supondrá la llegada de personajes tan conocidos por los fans como Dobby, Gilderoy Lockhart o Myrtle la Llorona.